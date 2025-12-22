В Москве взорвали автомобиль генерала Сарварова: он погиб

Следствие рассматривает различные версии убийства генерал-лейтенанта, включая причастность к нему украинских спецслужб. Мощность взрывного устройства, в результате детонации которого погиб Фанил Сарваров, может составлять около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом РБК сообщили источники в правоохранительных органах.

Следователи и криминалисты работают на юге Москвы, на месте подрыва машины, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

* * * 11:05

За рулем взорвавшегося на юге Москвы автомобиля находился начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. От полученных ранений он умер, сообщил Следственный комитет РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По данному факту Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ). По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами» — говорится в пресс-релизе комитета.

Как утверждает «Проект», Сарваров участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта, войны в Чечне, операции в Сирии, также участвовал в войне в Украине.