Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

У Трампа будет спецпосланник по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри на пост своего спецпосланника по Гренландии.

«Я рад сообщить, что назначаю великолепного губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности Соединенных Штатов. Президент выразил уверенность, что его новый спецпосланник будет «решительно защищать интересы» США.

Напомним, в январе Трамп предложил Дании продать Соединенным Штатам остров Гренландия. Датский премьер-министр Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что эта территория не продается.

В начале марта Трамп поддержал право жителей Гренландии на самоопределение. Он уточнил, что США готовы принять остров в свой состав. Американский лидер заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию и желает инвестировать в ее развитие. 

В том же месяце глава Белого дома выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению указанного острова к США увенчается успехом. Он подчеркнул, что это произойдет со стопроцентной вероятностью.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
