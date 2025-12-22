У Трампа будет спецпосланник по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что назначил губернатора американского штата Луизиана Джеффа Лэндри на пост своего спецпосланника по Гренландии.

«Я рад сообщить, что назначаю великолепного губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии», — написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности Соединенных Штатов. Президент выразил уверенность, что его новый спецпосланник будет «решительно защищать интересы» США.

Напомним, в январе Трамп предложил Дании продать Соединенным Штатам остров Гренландия. Датский премьер-министр Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что эта территория не продается.

В начале марта Трамп поддержал право жителей Гренландии на самоопределение. Он уточнил, что США готовы принять остров в свой состав. Американский лидер заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию и желает инвестировать в ее развитие.

В том же месяце глава Белого дома выразил полную уверенность в том, что его инициатива по присоединению указанного острова к США увенчается успехом. Он подчеркнул, что это произойдет со стопроцентной вероятностью.