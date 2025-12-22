Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP

Послы Азербайджана и Армении в Соединенных Штатах Хазар Ибрагим и Нарек Мкртчян приняли участие в круглом столе в Вашингтоне, организованном в рамках инициативы «Маршрут Трампа» – Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP). Об этом говорится в сообщении Американо-Азербайджанской торговой палаты (USACC).

В мероприятии, организованном USACC, также участвовали послы Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, а также высокопоставленные представители правительства США и деловых кругов. В ходе встречи внимание было сосредоточено на значении инициативы TRIPP для развития региональной взаимосвязанности и укрепления устойчивого экономического присутствия Соединенных Штатов вдоль Срединного коридора.

Азербайджанский посол в ходе выступления подчеркнул, что саммит лидеров, прошедший в Вашингтоне в августе текущего года, сыграл историческую роль в продвижении регионального мирного процесса.

«Азербайджан давно продвигает принципы взаимосвязи и сотрудничества, установив прочные партнерские отношения с Турцией, Грузией и странами Центральной Азии. Обеспечение успеха проекта TRIPP как ключевого компонента Срединного коридора имеет важное значение», – подчеркнул Ибрагим.

В свою очередь посол Армении отметил, что реализация инициативы «Маршрут Трампа» способна принести ощутимые выгоды странам Южного Кавказа, Центральной Азии и другим регионам. Мкртчян отметил, что приветствует конструктивное взаимодействие с азербайджанскими коллегами и переход обсуждений к конкретным проектам развития.

«Такое практическое сотрудничество имеет важное значение для достижения реальных экономических и социальных результатов», – добавил армянский дипломат.

Директор Управления и специальный посланник по мирным миссиям Государственного департамента США Винай Чавла указал, что августовское мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при содействии администрации США, создало исторический прорыв.

«TRIPP – это способ обеспечить прочность этого мира, превратив транзитный маршрут в двигатель всеобщего процветания», – подчеркнул Чавла.