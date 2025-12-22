Деньги идут медленнее: переводы между Азербайджаном и РФ упали на 20%

Денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Россию в январе–сентябре текущего года составили $34,289 млн, что на 22,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в Центральном банке АР.

За этот период доля переводов из Азербайджана в Россию в общем объеме снизилась с 10,8% до 9,5%, отметили в Центробанке.

В то же время физические лица из РФ перечислили в АР $343,888 млн, что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом их доля в общем объеме снизилась с 48,4% до 40,5%.

В целом из-за рубежа в Азербайджан поступило $849,9 млн, что на 0,2% выше показателя за январь–сентябрь 2024 года, а из страны за границу было переведено $361,4 млн, что на 11,5% меньше прошлогоднего значения.