Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Деньги идут медленнее: переводы между Азербайджаном и РФ упали на 20%

11:19 562

Денежные переводы физических лиц из Азербайджана в Россию в январе–сентябре текущего года составили $34,289 млн, что на 22,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в Центральном банке АР.

За этот период доля переводов из Азербайджана в Россию в общем объеме снизилась с 10,8% до 9,5%, отметили в Центробанке.

В то же время физические лица из РФ перечислили в АР $343,888 млн, что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом их доля в общем объеме снизилась с 48,4% до 40,5%.

В целом из-за рубежа в Азербайджан поступило $849,9 млн, что на 0,2% выше показателя за январь–сентябрь 2024 года, а из страны за границу было переведено $361,4 млн, что на 11,5% меньше прошлогоднего значения.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 916
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1521
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6707
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 763
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4284
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5582
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1355
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 912
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1171
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10592
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2525

