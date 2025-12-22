Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей

Главное управление разведки Минобороны Украины объявило об операции на военном российском аэродроме в Липецке. Утверждается, что поражены истребители Су-30 и Су-27.

Как отметили в пресс-службе ГУР, в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком горели два истребителя Су-30 и Су-27.

«В результате операции ГУР МО Украины …оба военных самолета… выведены из строя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами «12» и «82» удалось сжечь благодаря «тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму». Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.