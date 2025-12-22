Новые детали теракта в Сиднее

USD 1.7000
В австралийской полиции рассказали, как террористы намеревались убить больше людей во время ханукального теракта в Сиднее (Австралия). Они бросили четыре самодельных взрывных устройства в толпу во время теракта на пляже Бонди 14 декабря, однако бомбы не сработали. Об этом следует из материалов дела, опубликованных судом, пишет The Guardian.

Террорист, обвиняемый в убийстве 15 человек в ходе теракта на праздновании Хануки на пляже Бонди в Сиднее (Австралия), вместе с отцом проходил «обучение по обращению с огнестрельным оружием» в районе Нового Южного Уэльса за пределами Сиднея и записал видео, в котором они объясняют «обоснование» своей атаки, осуждая «сионистов». Об этом сообщает пресс-служба полиции Австралии.

Напомним, массовая стрельба на пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла 14 декабря. Двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и его сын 24-летний Навид Акрам, открыли огонь по людям, пришедшим на пляж праздновать Хануку. В результате погибли 15 человек, еще 29 пострадали.

Саджид был застрелен полицией, Навид ранен, его изначально госпитализировали, а 22 декабря перевели из больницы в тюрьму. Власти штата назвали нападение терактом. 

Заявление полиции о фактах дела было обнародовано после того, как обвиняемый Навид Акрам появился на видео в суде из больницы в Сиднее.

Известно, что на прошлой неделе выжившему террористу – Акраму-младшему предъявили обвинения по 59 пунктам, включая 15 эпизодов убийства, и одно — в совершении теракта.

Следователи полагают, что отец и сын тщательно готовились к нападению в течение нескольких месяцев. Так, правоохранительные органы нашли у стрелявших несколько видео на телефоне, датируемых октябрем.

В одном из них Акрамы, сидя на фоне флага «Исламского государства» (ИГИЛ), якобы делают несколько заявлений относительно мотивов нападения и «осуждают действия сионистов». В ролике Навид держит в руках огнестрельное оружие.

Как утверждают в полиции, на другом видео, также снятом в октябре, отец и сын якобы тренируются стрелять в сельской местности. В ролике показано, как они стреляют из дробовиков и «тактически передвигаются».

Следствие полагает, что за два дня до нападения Акрамы совершили «разведывательный» визит на пляж Бонди. Там они могли посетить пешеходный мост, с которого, по версии следствия, открыли стрельбу 14 декабря.

