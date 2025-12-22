Европейская комиссия подобна «Титанику», которая тянет Европу за собой, что ведет ЕС к институциональному упадку и политическому фиаско. Об этом пишет журналист Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative.

«Фиаско на последнем заседании ЕС является кульминацией долгой, устойчивой схемы: это комиссия, которая путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, наполненный лозунгами, – с реальной властью», – написал Борхес.

Журналист отмечает, что стиль руководства главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен высокомерный, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий, и в таких условиях он плохо работает в ЕС, который по-прежнему опирается на договоры и единодушие.

По его мнению, в Брюсселе произошел институциональный упадок, на который ЕК предпочитает закрывать глаза.

«Повторяющиеся... попытки осудить фон дер Ляйен или объявить ей импичмент свидетельствуют об уровне враждебности, которую ни один председатель не может игнорировать», – полагает Борхес.

Он также подчеркнул, что ЕК является «Титаником», тянущим Европу за собой. «Дело было не только в «репарационном кредите» фон дер Ляйен, который был своего рода тонущим кораблем. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы пусть она потонет сейчас, пока не нанесла еще больше вреда», – указал автор статьи.