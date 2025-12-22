USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

«Титаник» Европы: фон дер Ляйен тянет Евросоюз на дно

11:49 344

Европейская комиссия подобна «Титанику», которая тянет Европу за собой, что ведет ЕС к институциональному упадку и политическому фиаско. Об этом пишет журналист Рафаэль Пинто Борхес в статье для The European Conservative.

«Фиаско на последнем заседании ЕС является кульминацией долгой, устойчивой схемы: это комиссия, которая путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, наполненный лозунгами, – с реальной властью», – написал Борхес.

Журналист отмечает, что стиль руководства главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен высокомерный, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий, и в таких условиях он плохо работает в ЕС, который по-прежнему опирается на договоры и единодушие.

По его мнению, в Брюсселе произошел институциональный упадок, на который ЕК предпочитает закрывать глаза.

«Повторяющиеся... попытки осудить фон дер Ляйен или объявить ей импичмент свидетельствуют об уровне враждебности, которую ни один председатель не может игнорировать», – полагает Борхес.

Он также подчеркнул, что ЕК является «Титаником», тянущим Европу за собой. «Дело было не только в «репарационном кредите» фон дер Ляйен, который был своего рода тонущим кораблем. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы пусть она потонет сейчас, пока не нанесла еще больше вреда», – указал автор статьи.

Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
Украинцы заявили об уничтожении российских истребителей
11:35 926
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
Амнистия в Азербайджане началась: тысячи выходят на свободу
10:38 1525
Турция может ударить по Греции
Турция может ударить по Греции зима близко; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:42 6707
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
Ключевой компонент Срединного коридора: Ибрагим и Мкртчян в США о TRIPP
11:06 767
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ
Ильхам Алиев не примет участия в неформальном саммите глав государств СНГ Администрация президента назвала причины
09:16 4289
Безрезультатно
Безрезультатно главная тема; все еще актуально
21 декабря 2025, 22:07 5583
Минздрав обратился к населению
Минздрав обратился к населению
10:37 1359
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
Трамп и шеф Пентагона выступят с совместным заявлением
10:22 912
Гарантии безопасности Украины в руках Путина
Гарантии безопасности Украины в руках Путина утверждает Politico
10:11 1173
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий
01:44 10594
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
Америка отзывает послов из десятков стран: среди них и Армения
08:55 2525

