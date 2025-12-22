USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Малообеспеченным семьям выплатят по 200 манатов

распоряжение президента; обновлено 14:12
14:12

Подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о единовременной материальной помощи малообеспеченным семьям охватит 76 тыс. семей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В общей сложности помощь охватит 335,2 тыс. членов семей, получающих адресную социальную помощь.

* * * 13:42

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года малообеспеченным семьям будет оказана единовременная материальная помощь. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь по состоянию на 30 декабря 2025 года, будет предоставлена единовременная материальная помощь в размере 200 (двести) манатов. На исполнение распоряжения будет выделено 15 300 000 (пятнадцать миллионов триста тысяч) манатов из средств, предусмотренных для Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Министерство труда и социальной защиты населения должно обеспечить выплату единовременной материальной помощи семьям, предусмотренной частью 1 настоящего распоряжения.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28

