Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

В Азербайджане прошла очередная Детская Паралимпиада

ФОТО
14:00 274

Очередные Детские Паралимпийские игры проходили в Сумгаитском Паралимпийском спортивном комплексе Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, при организации Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики, при поддержке Министерства молодежи и спорта и в партнерстве с ООО Azercell Telecom. Отметим, что на этот раз Детские Паралимпийские игры в Азербайджане прошли по 8 видам спорта, что больше, чем на предыдущих Играх, и в них приняли участие 130 юных паралимпийцев.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра труда и социальной защиты населения, президент Национального паралимпийского комитета Хидаят Абдуллаев, заместитель министра труда и социальной защиты населения, президент Азербайджанского дефлимпийского комитета Анар Байрамов, ректор Спортивной академии Фуад Гаджиев, двукратный паралимпийский чемпион Ильхам Закиев, а также представители спортивного сообщества. 

Выступавшие подчеркнули, что национальное паралимпийское движение, сформированное в Азербайджане в 90-е годы прошлого века по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, за прошедший период добилось больших успехов. В результате особого внимания и заботы президента Ильхама Алиева о развитии азербайджанского спорта, в том числе Паралимпийских игр, были отмечены исторические победы, достигнутые азербайджанскими спортсменами и паралимпийцами. 

Было отмечено, что юные паралимпийцы также полны решимости успешно продолжить свои спортивные достижения. Была подчеркнута особая важность Детских Паралимпийских игр в развитии детского паралимпийского движения в Азербайджане и повышении интереса детей с ограниченными возможностями здоровья к спорту.

Затем состоялось музыкальное представление, организованное творческим коллективом Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

В играх приняли участие 130 детей-паралимпийцев. Они соревновались в разных категориях по 8 видам спорта (парадзюдо, пара-настольный теннис, пара-тхэквондо, пара-плавание, пара-пауэрлифтинг, пара-бадминтон, пара-стрельба из лука, бочча). На этот раз Детские Паралимпийские игры прошли по 8 видам спорта – больше, чем на предыдущих Играх.

В завершение состоялась церемония награждения победителей.

Всем остальным детям, участвовавшим в Играх, также были вручены сертификаты и подарки.

Главная цель Детских Паралимпийских игр – привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья к спорту и развитие их спортивных навыков, тем самым воспитание нового поколения паралимпийцев, которые в будущем будут представлять Азербайджан на международных спортивных аренах.

