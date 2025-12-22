Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк

В Офисе президента Украины сообщили, что cоветники Сергей Лещенко, Михаил Подоляк и Александр Бевз были переведены на другие должности в Офисе. Сам Лещенко заявил, что его и Подоляка переназначили на должности советников Офиса президента.

После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины были уволены все его советники и помощники. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ Офиса президента на свой запрос.

По данным на декабрь 2024 года, у Андрея Ермака было девять советников и помощников: штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский.

19 декабря об увольнении советников и помощников Ермака писали украинские СМИ. Лещенко в комментарии изданию заявил, что сейчас работает на внештатной должности советника Офиса президента.

Михаил Подоляк в разговоре с журналистами также сказал, что продолжает работу в качестве советника Офиса президента.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об отставке. Он возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года.

Он считался одним из ключевых соратников Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента. После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме», оппоненты и соратники Зеленского призывали уволить Ермака.

Зеленский называл на освободившуюся должность несколько кандидатов, но до сих пор не выбрал нового главу своего Офиса. По информации издания «Зеркало недели», президент стремится сохранить систему власти, которую выстраивал для него Ермак, и будет пытаться размазать реальную роль руководителя его Офиса.

Источники журналистов говорят, что Зеленский готов управлять своим Офисом напрямую, «оставив ему исключительно технические функции». По данным издания, Зеленский, несмотря на увольнение Ермака, продолжает с ним ежедневно общаться.