Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк

Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк

В Офисе президента Украины сообщили, что cоветники Сергей Лещенко, Михаил Подоляк и Александр Бевз были переведены на другие должности в Офисе. Сам Лещенко заявил, что его и Подоляка переназначили на должности советников Офиса президента.

*** 14:01 

После отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента Украины были уволены все его советники и помощники. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на официальный ответ Офиса президента на свой запрос.

Список уволенных в Офисе президента Украины изданию не предоставили.

По данным на декабрь 2024 года, у Андрея Ермака было девять советников и помощников: штатными были Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко, внештатными — Сергей Лещенко, Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Ельянова и Александр Роднянский.

19 декабря об увольнении советников и помощников Ермака писали украинские СМИ. Лещенко в комментарии изданию заявил, что сейчас работает на внештатной должности советника Офиса президента.

Михаил Подоляк в разговоре с журналистами также сказал, что продолжает работу в качестве советника Офиса президента.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об отставке. Он возглавлял Офис президента Украины с февраля 2020 года.

Он считался одним из ключевых соратников Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента. После начала коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме», оппоненты и соратники Зеленского призывали уволить Ермака.

Зеленский называл на освободившуюся должность несколько кандидатов, но до сих пор не выбрал нового главу своего Офиса. По информации издания «Зеркало недели», президент стремится сохранить систему власти, которую выстраивал для него Ермак, и будет пытаться размазать реальную роль руководителя его Офиса.

Источники журналистов говорят, что Зеленский готов управлять своим Офисом напрямую, «оставив ему исключительно технические функции». По данным издания, Зеленский, несмотря на увольнение Ермака, продолжает с ним ежедневно общаться.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 8
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 235
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 761
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2749
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12304
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 718
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1358
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5681
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7974
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 927
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1092

