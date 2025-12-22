В Минздраве встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджане

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджанской Республике Эми Карлон.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что подписанный в Вашингтоне Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США заложил основу для нового стратегического этапа двустороннего партнерства.

Было отмечено, что забота о семьях погибших и ветеранов войны в Азербайджане является одним из главных приоритетов государственной политики. Подчеркнув важность цифровизации системы здравоохранения, Теймур Мусаев отметил целесообразность налаживания сотрудничества между странами в этом направлении. В то же время была подчеркнута важность обмена опытом в области медицинского образования, повышения квалификации врачей и управления здравоохранением.

Также была предоставлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по созданию медицинских учреждений на территориях, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В заключение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием, Эми Карлон особо подчеркнула важность исторического визита президента Ильхама Алиева и подписанного в ходе визита Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США.

Высоко оценив проявляемые азербайджанским государством внимание и заботу о семьях шехидов и ветеранах войны, Эми Карлон отметила, что Соединенные Штаты готовы оказать всяческое содействие в этом направлении.

Дипломат также выразила заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.