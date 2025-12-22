USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

В Минздраве встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджане

фото
14:08 316

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с временным поверенным в делах США в Азербайджанской Республике Эми Карлон.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что подписанный в Вашингтоне Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США заложил основу для нового стратегического этапа двустороннего партнерства.

Было отмечено, что забота о семьях погибших и ветеранов войны в Азербайджане является одним из главных приоритетов государственной политики. Подчеркнув важность цифровизации системы здравоохранения, Теймур Мусаев отметил целесообразность налаживания сотрудничества между странами в этом направлении. В то же время была подчеркнута важность обмена опытом в области медицинского образования, повышения квалификации врачей и управления здравоохранением.

Также была предоставлена информация о работе, проводимой в Азербайджане по созданию медицинских учреждений на территориях, освобожденных в ходе 44-дневной Отечественной войны.

В заключение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием, Эми Карлон особо подчеркнула важность исторического визита президента Ильхама Алиева и подписанного в ходе визита Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США.

Высоко оценив проявляемые азербайджанским государством внимание и заботу о семьях шехидов и ветеранах войны, Эми Карлон отметила, что Соединенные Штаты готовы оказать всяческое содействие в этом направлении.

Дипломат также выразила заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 11
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 238
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 764
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2749
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12306
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 718
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1358
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5682
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7976
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 927
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1092

ЭТО ВАЖНО

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 11
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 238
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 764
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2749
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12306
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 718
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1358
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5682
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7976
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 927
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться