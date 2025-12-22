В Америке раскрыли детали мирных переговоров

Вопрос Донецкой области остается главной преградой в переговорах между Киевом и Москвой, где возможный уход с территории региона украинская сторона рассматривает как серьезную угрозу безопасности и «ужасную территориальную уступку». Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

«Думаю, русские действительно хотят получить территориальный контроль над Донецком. Украинцы, что вполне объяснимо, видят в этом серьезную угрозу своей безопасности, хотя в частных беседах и признают, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк. Но это «в конечном итоге» может наступить и через год, и позже. Так что эта территориальная уступка — а вернее, эта ужасная территориальная уступка — является серьезным камнем преткновения на переговорах», – пояснил вице-президент.

Вэнс полагает, что США добились прорыва в том, что Россия и Украина все проблемы выносят на открытое обсуждение.

«В начале все немного запутывают ситуацию, прячутся за фальшивыми проблемами, не раскрывая карт. Такое можно наблюдать у всех участников сложных переговоров. За последние пару недель мы увидели, что у украинцев и россиян есть реальное понимание того, что не подлежит обсуждению, а что вполне подлежит обсуждению», – пояснил политик.

Вэнс также подчеркнул, что не уверен в скором достижении мирного соглашения между Украиной и Россией, которое позволило бы урегулировать войну.

«Я думаю, что мы добились прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не стал с уверенностью утверждать, что мы придем к мирному разрешению конфликта. Есть большая вероятность, что это произойдет, но существует и серьезная вероятность, что этого не случится», – отметил вице-президент.

Политик добавил, что Россия и Украина в последние месяцы ведут переговоры «добросовестно», а США продолжат попытки разрешить кризис мирным путем.

«Мы постараемся решить этот вопрос и продолжим попытки переговоров», – заверил он.

Кроме Донбасса, в переговорах обсуждаются вопросы совместного контроля над Запорожской АЭС, положение этнических русских в Украине и украинцев в России, а также восстановление страны.

Кроме того, Вэнс в ходе выступления на конференции консервативной организации Turning Point USA в Аризоне заявил, что администрация президента США Дональда Трампа делает акцент на поддержку американских пенсионеров, а не на финансовую помощь Украине.

«Мы помогаем вышедшим на пенсию пожилым американцам, в том числе упраздняя налог на социальное страхование, потому что мы верим в необходимость отдать дань уважения вашим отцам и матерям, а не отправлять все их средства в Украину», – указал он.