Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Грузия ожидает рост грузопотоков после запуска БТК

Проект железной дороги Баку–Тбилиси–Карс практически завершен, в настоящее время ведутся работы по его вводу в эксплуатацию. Об этом заявил генеральный директор АО «Грузинские железные дороги» Лаша Абашидзе, сообщают грузинские СМИ.

По его словам, на данный момент продолжается процесс подготовки необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию и его официальной передачи.

Лаша Абашидзе подчеркнул, что проект Баку–Тбилиси–Карс имеет большое значение для Грузии, поскольку напрямую соединяет страну с Турцией и создает дополнительные возможности для привлечения грузопотоков в направлении Грузии.

Он также отметил, что совместно со странами-участницами проекта ведется активная работа по повышению эффективности Срединного коридора и увеличению скорости перевозок.

По словам Абашидзе, объемы контейнерных перевозок из Китая по данному маршруту уже выросли примерно на 40–50 процентов, что является существенным показателем. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что официальное открытие проекта Баку–Тбилиси–Карс состоится в ближайшее время.

