Путину доложат об итогах переговоров с американцами

Спецпредставитель президента, председатель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией США в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ему еще надо добраться, путь неблизкий. Когда прилетит — он доложит президенту», — сказал представитель Кремля журналистам.

19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым. Стив Уиткофф отметил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. Глава РФПИ назвал переговоры конструктивными.