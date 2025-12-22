USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Путину доложат об итогах переговоров с американцами

14:28 340

Спецпредставитель президента, председатель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией США в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ему еще надо добраться, путь неблизкий. Когда прилетит — он доложит президенту», — сказал представитель Кремля журналистам.

19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым. Стив Уиткофф отметил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. Глава РФПИ назвал переговоры конструктивными.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 16
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 247
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 773
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
14:26 2758
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
01:44 12308
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 722
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1362
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
01:27 5682
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
13:55 7979
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
13:32 929
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1094

