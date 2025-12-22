Оптимизация числа такси в Баку – один из ключевых инструментов снижения заторов на дорогах

Согласно новому независимому экспертному исследованию «Городская мобильность и оптимизация таксопарка Баку», для достижения прогресса в сфере дорожной мобильности в столице Азербайджана необходимо в сжатые сроки сократить количество такси, работающих в городе. В отчете подчеркивается, что основная проблема таксомоторного сектора - не низкий уровень спроса, а чрезмерное количество такси. Это приводит к снижению средней скорости движения на улицах и проспектах, росту заторов, сокращению доходов водителей и увеличению числа «порожних пробегов» в центральных районах.

В исследовании отмечается: дорожную сеть крупных городов нельзя рассматривать как безграничный ресурс, а текущая модель ее использования в Баку неэффективна. В настоящее время в городе на каждые 10 000 жителей приходится более 100 такси, что в 5–7 раз превышает аналогичные показатели таких столиц, как Берлин, Копенгаген, Сингапур и Вена. В результате большое количество такси, конкурирующих за одних и тех же пассажиров, находится в постоянном движении по центральным улицам с пустым салоном, нерационально расходуя ресурс улично-дорожной сети. Согласно исследованию Калифорнийского университета в Дейвисе, такси не заменяют индивидуальные автомобили, а, напротив, оттягивают пассажиров от общественного транспорта, пеших перемещений и других средств микромобильности. В целом международные исследования подтверждают, что из-за практически непрерывного движения одно такси создает нагрузку на транспортную сеть, сопоставимую с нагрузкой от 4–5 других транспортных средств.

В отчете указывается, что избыточное количество такси играет ключевую роль в формировании целого ряда проблем: усиления заторов в часы пик; блокирования полос движения общественного транспорта во время посадки и высадки пассажиров; снижения пропускной способности дорог; падения тарифов и среднего количества поездок на один автомобиль на фоне чрезмерного предложения. Чтобы обеспечить приемлемый уровень дохода, водители вынуждены проводить за рулем по 12–14 часов в день, что создает серьезные риски как для их здоровья, так и для дорожной безопасности.

Кроме того, скопление большого количества такси в центральных районах и многокилометровые пустые пробеги в поисках пассажиров усиливают загрязнение воздуха, негативно сказываются на здоровье населения и создают предпосылки для роста расходов на здравоохранение.

Замедление скорости движения общественного транспорта из-за роста заторов подталкивает все больше людей к использованию такси, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший рост числа такси и еще больше усугубляет перегруженность дорог. Таким образом, формируется замкнутый круг.

Авторы отчета подчеркивают, что «оптимизация таксопарка не является долгосрочной целью – это шаг, который необходимо предпринять незамедлительно». По их оценкам, после вывода из эксплуатации избыточного числа такси и при строгом соблюдении правил дорожного движения, особенно в части остановки и высадки/посадки пассажиров, среднюю скорость движения транспорта в приоритетных коридорах можно увеличить как минимум на 5–10 процентов. Кроме того, сокращение числа такси поспособствует снижению заторов в часы пик, повышению скорости общественного транспорта, росту доходов водителей и уменьшению количества ДТП и уровня загрязнения воздуха.

В документе решение от 13 октября 2025 года об ограничении количества таксомоторных лицензий уровнем в 25 000 единиц рассматривается как важный шаг в данном направлении. Вместе с тем продолжающаяся до конца года выдача новых лицензий оценивается как риск дополнительного роста парка такси. В отчете подчеркивается необходимость более быстрого и последовательного внедрения лимита в 25 000 автомобилей.

