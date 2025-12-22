Азербайджан закупает баранину у Монголии

За январь–октябрь текущего года Азербайджан ввез 114,71 тыс. тонн баранины (свежей, охлажденной или замороженной) на общую сумму $465,6 млн, сообщает Государственный комитет статистики АР.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы импорта увеличились в 5,6 раза, а стоимость – в 5,1 раза.

В отчетный период Азербайджан приобрел из Монголии 114,53 тыс. тонн баранины (+5,7 раза) на сумму $458,11 тыс. (в 5,7 раза больше, чем годом ранее), из Новой Зеландии – 0,09 тыс. тонн (-67%) на $3,89 тыс. (-61%), из Бельгии – 0,06 тыс. тонн (+20%) на $2 тыс. (+2,8 раза) и из Австралии – 0,03 тыс. тонн (+3 раза) на $1,58 тыс. (+26 раз).