Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Азербайджан закупает баранину у Монголии

14:31 1195

За январь–октябрь текущего года Азербайджан ввез 114,71 тыс. тонн баранины (свежей, охлажденной или замороженной) на общую сумму $465,6 млн, сообщает Государственный комитет статистики АР.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объемы импорта увеличились в 5,6 раза, а стоимость – в 5,1 раза.

В отчетный период Азербайджан приобрел из Монголии 114,53 тыс. тонн баранины (+5,7 раза) на сумму $458,11 тыс. (в 5,7 раза больше, чем годом ранее), из Новой Зеландии – 0,09 тыс. тонн (-67%) на $3,89 тыс. (-61%), из Бельгии – 0,06 тыс. тонн (+20%) на $2 тыс. (+2,8 раза) и из Австралии – 0,03 тыс. тонн (+3 раза) на $1,58 тыс. (+26 раз).

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 21
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 256
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 777
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2763
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12309
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 723
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1364
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5682
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7982
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 930
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1096

