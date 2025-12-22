Санкции против России продлили еще на полгода

Совет ЕС 22 декабря продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев: они будут действовать до 31 июля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Речь идет об экономических санкциях, впервые введенных в 2014 году и значительно расширенных с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Они состоят из ограничений в области торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и товаров роскоши.

Санкции также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, исключение нескольких российских банков из системы SWIFT и приостановку деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ.

Кроме того, конкретные меры дают ЕС возможность противодействовать обходу санкций.

По данным источников, 20-й пакет санкций Европейского союза против России будет представлен вскоре после Нового года.