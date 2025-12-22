Санкции против России продлили еще на полгода

USD 1.7000
Совет ЕС 22 декабря продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев: они будут действовать до 31 июля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба совета.

Речь идет об экономических санкциях, впервые введенных в 2014 году и значительно расширенных с февраля 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Они состоят из ограничений в области торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и товаров роскоши.

Санкции также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, исключение нескольких российских банков из системы SWIFT и приостановку деятельности и лицензий в Европейском союзе нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ.

Кроме того, конкретные меры дают ЕС возможность противодействовать обходу санкций. 

По данным источников, 20-й пакет санкций Европейского союза против России будет представлен вскоре после Нового года.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 22
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 259
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 779
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2765
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12310
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 725
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1364
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5682
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7983
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 930
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1097
