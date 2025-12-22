Стубб предупредил: оставшиеся 5% переговоров – самые сложные

Переговорщики подошли к решающей стадии и как никогда близки к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Fox News.

Стубб подчеркнул, что американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф последние несколько недель «работали круглосуточно», чтобы сократить разногласия между сторонами. Он также отметил единство Европы, Украины и США на переговорах в Берлине неделю назад: «Они были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».

При этом президент Финляндии предположил, что, несмотря на жесткую публичную риторику Москвы, российские переговорщики «могут быть более гибкими за закрытыми дверями». Стубб назвал контраст между публичными заявлениями и частными переговорами «вполне типичным для дипломатии».