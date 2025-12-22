Украина введет санкции против российского ВПК

USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
До конца 2025 года Украина готовит еще несколько санкционных решений. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, причем не только против лиц из России, но, в частности, и из Китая. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.

«Готовим до конца этого года еще несколько санкционных решений против российских субъектов и тех, кто помогает россиянам. Будет как минимум один пакет санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью, и это не только лица из России, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает Россию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российских атак», - написал Зеленский в телеграм-канале в понедельник.

Также он сообщил, что Украина работает с европейскими структурами относительно деталей 20-го пакета санкций ЕС.

«Готовится также новый санкционный пакет Канады - спасибо за эту работу. Украина продолжит и процессы синхронизации санкций: соответствующие решения СНБО Украины и указы вскоре», - отметил Зеленский.

