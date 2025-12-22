Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?

Аукционы по бронированию мощностей «Маршрута 1» («Вертикальный коридор», тянущийся от греческих портов через Болгарию, Румынию до Украины и Молдовы) проводятся с 29 мая 2025 года, но наиболее успешно в четвертом квартале текущего года. Так, в конце ноября в тесной координации между греческой компанией DESFA и операторами систем передачи Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (TRANSGAZ SA), Молдовы (VestMoldTransgaz) и Украины (оператор ГТС України) на аукционе бронирования мощностей на декабрь три пользователя «забукировали» 13,68 ГВт-ч вместимости в системе «Вертикального коридора» (60 процентов его мощности), что более чем вдвое превысило бронирование на ноябрь.

Этот шаг от европейских операторов газопередающих систем должен продемонстрировать поддержку Евросоюзом Украины и соседствующей с ней Молдовы в обеспечении их энергетической безопасности как минимум на период с 22 декабря 2025 года и до апреля 2026 года (окончания зимнего сезона).

Региональная европейская платформа бронирования газотранспортных мощностей (Regional Booking Platform - RBP, работает 11 лет) сегодня впервые предложит заинтересованным компаниям забронировать мощности на доставку газа в Украину и Молдову по европейским Маршрутам 1, 2, 3.

С учетом аукциона 22 декабря можно предположить, что мощности «Вертикального коридора» и ее связки с «Балканским потоком», лоббируемого США, будут иметь спрос и покажут конкурентоспособность «Маршрута 1». «Маршруты 2 и 3» касаются использования действующего с 2022 года газового интерконнектора IGB (Interconnector Greece-Bulgaria, который связан с системой Trans Adriatic Pipeline - европейским сегментом Южного газового коридора).

У IGB есть связка с «Балканским потоком», то есть «Маршруты 2 и 3» также могут обеспечить поставку разных источников газа в Украину и Молдову. При этом оператор ICGB будет применять скидку 46% к стандартному тарифу на транспортировку газа по IGB, что призвано сделать «Маршруты 2 и 3» конкурентоспособными. Аукционы на следующий календарный месяц по «Маршрутам 1, 2, 3» планируется проводить в четвертый понедельник каждого месяца.

Отметим, что в субботу национальные энергетические регуляторы Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины официально одобрили «Маршруты 2 и 3» для транспортировки природного газа из точек соединения газопроводов в Греции с конечным выходом на Украину. Это решение предоставит возможность осуществлять поставки газа в Украину из двух источников — сжиженного природного газа с терминала в Александруполисе (Греция) и трубопроводного газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с использованием греко-болгарского интерконнектора IGB и Трансбалканского коридора.

«Маршрут 2» начинается в точке межсистемного соединения Амфитрити сети DESFA, проходит греко-болгарским интерконнектором (IGB) и далее Трансбалканским коридором: Амфитрити — Комотини (IGB) — Стара-Загора — Негру-Водэ 1/Кардам — Исакча 1/Орловка — Каушаны — Гребеники.

«Маршрут 3» начинается в точке межсистемного соединения IGB с TAP и следует тем же путем: Комотини (IGB вход от TAP) — Стара-Загора — Негру-Водэ 1/Кардам — Исакча 1/Орловка — Каушаны — Гребеники.

Но смогут ли «Маршруты 2 и 3» конкурировать с поддерживаемым США «Маршрутом 1», то есть «Вертикальным коридором»?

Как стало известно haqqin.az, в IGB годовая мощность прокачки сейчас 3 млрд кубометров, из них 1 млрд кубометров с 2022 года бронируется на долгосрочной основе партнерами проекта «Шахдениз» на основании 25-летних контрактов на поставку газа из Азербайджана. Ответственная за поставку - Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC). Таким образом, с 22 декабря почти 2 млрд кубометров в IGB могут выставляться на региональные аукционы.

По условиям RBP компании-победители аукционов на бронирование мощностей могут быть оглашены лишь через месяц, и не ясно, кому же могут быть интересны «Маршруты 2 и 3».

В консорциуме TAP AG отметили, что тарифы на прокачку газа не снижены, акционеры консорциума не дали такого решения. Таким образом, «Маршрут 3» по тарифам будет самым дорогим из предложенных для доставки газа в Украину и в Молдову. «Теоретически забронировать небольшие объемы через «Маршрут 3» для Украины может AGSC при наличии свободных объемов газа, не предназначенных для долгосрочных покупателей в Италии, Греции и Болгарии», - отметил в беседе с haqqin.az эксперт по энергетическим вопросам.

По его мнению, из-за высоких тарифов «Маршрута 3» и очень длинного пути доставки каспийского газа через этот маршрут в Украину данный газ для Украины и Молдовы будет очень дорогим, что может не устроить эти страны.

Напомним, в конце июля - начале августа 2025 года SOCAR отправила в Украину через газокомпрессорную станцию «Малкочлар/Странджа 2» на турецко-болгарской границе с использованием Трансбалканского газопровода пробные 70 млн кубометров газа. TAP в этом не участвовал, его тарифная политика жестка.

Будет ли SOCAR участвовать в стартующих 22 декабря конкурсах RBR по дорогому «Маршруту 3» - большой вопрос. Январь может прояснить ситуацию, как и реакция рынка на использование связок с IGB для помощи Украине и Молдове. Пока же консорциум ICGB пытается заручиться поддержкой США, так как хочет добиться расширения мощности IGB до 5 млрд кубометров газа в год.

«Мы с нетерпением ждем поддержки от американских фондов для возможного расширения IGB. Это позволило бы принять окончательное инвестиционное решение о дальнейших работах на IGB», - отметила исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

Эксперты считают, что если «Маршруты 2 и 3» этой зимой покажут свою востребованность, то это будет стимулировать развитие IGB. Таким образом, стартующие сегодня аукционы по «Маршрутам 1, 2 и 3» - это индикатор влияния важных геополитических сил в Европе для диверсификации источников газовых поставок на фоне прекращения с 2027-2028 гг. закупок российского газа.

Пока же «Балканский поток», хоть и входит в «Маршруты 1, 2, 3», в реальности наиболее активно используется именно под прокачку российского газа для Сербии и Венгрии.

Напомним, «Балканский поток» связан с «Турецким потоком» «Газпрома», то есть газ из РФ через Турцию, Болгарию, Румынию идет в Венгрию и Сербию. В настоящее время «Турецкий поток» работает на пике мощности, и РФ пытается бронировать как можно больше мощностей и в «Балканском потоке», а значит, битва за газопроводы в Южной и Юго-Восточной Европе обостряется.