Получай, мигрант, гранату!

56-летний болгарин Ненко Гантчев прожил в США 30 лет. У него была транспортная компания, он исправно платил налоги. Его жена была гражданкой Америки. В сентябре он пришел в иммиграционный офис в Чикаго с ходатайством о получении грин-карты по своему семейному статусу. Но там его уже ждали иммиграционные агенты.

Его без предъявления каких бы то ни было обвинений заключили в камеру частной тюрьмы North Lake Correctional Facility, что в штате Мичиган. Там состояние здоровья Гантчева, страдающего от сахарного диабета, стало стремительно ухудшаться. 16 декабря его обеспокоенная супруга, не дождавшись звонка от мужа, решила проверить базу центра и увидела, что он «освобожден». Утром следующего дня ей позвонили из консульства Болгарии и сказали, что Ненко Гантчев умер в изоляторе. Он был найден без сознания на полу камеры во время осмотра. Его попытались реанимировать, но это не дало результатов и врачи констатировали смерть. Таким было «освобождение» гражданина Болгарии. И это была не единственная смерть в тюрьмах Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в одном только декабре. До этого 12 декабря в камере скончался иммигрант из Гаити. 14 декабря умерли выходцы из Никарагуа и Эритреи. Все смерти произошли несколько дней спустя после задержания этих людей. «Это поднимает вопрос о непереносимости травмы, которую они испытали после ареста», - говорит советник National Immigration Law Center Дженнифер Ибаньес. ICE в своем пресс-релизе утверждает, что «в текущем году уровень смертей в иммиграционных тюрьмах составил меньше одного процента от числа содержащихся там людей, и был самым низким за всю историю страны». Это очевидная ложь. После прихода к власти Дональда Трампа в США погибли 30 задержанных иммигрантов. Это является самым высоким уровнем, начиная с 2004 года. А всего в центрах ICE сейчас содержится 66 тысяч человек, и сколько из них будет «освобождено», неизвестно.

Рост смертей непосредственно связан с сокращением мер надзора. В марте указом Трампа были ликвидированы два надзорных агентства, следящих за обстановкой в центрах заключения иммигрантов и соблюдением там прав человека. И наоборот, администрация Трампа намерена в следующем году потратить дополнительно 45 миллиардов долларов на увеличение числа иммиграционных центров и расширение пространства в них. Предполагается установить там дополнительно 41 тыс. новых коек, чтобы довести их число до 107 тыс., создать два новых мегацентра ICE. Всего в ускоренном темпе будет открыто 125 новых facilities, большинство их них уже в январе 2026 года, так что большинство заключенных смогут радостно сказать: «Здравствуй, ж..., Новый год!» Все эти меры вызывают, как это принято говорить, «глубокую озабоченность» законодателей. Сенатор Патти Мюррей из штата Вашингтон и конгрессвумен Прамила Джаяпал из того же штата призвали к усилению надзора за содержанием заключенных. «В течение 15 минут я получила два извещения о смертях в центрах ICE, - говорит Джаяпал. - Эти тюрьмы переполнены, их начальство больше обеспокоено получением прибыли, чем заботой о здоровье и безопасности пленников». Полтора часа спустя, говорит конгрессвумен, она получила сообщения еще о двух смертях. Но расследование этих смертей проводится очень медленно, если вообще проводится. Но, возможно, самое главное – почти никому из арестованных не предъявляется никаких вразумительных обвинений. Вероятно, службе иммиграции, которая бросает за решетку все большее число людей, просто хочется услужить Трампу, который объявил войну иммигрантам, говоря, что они «отравляют кровь настоящим американцам».