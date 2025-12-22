Ключевые турецкие чиновники в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (МİT) Ибрагим Калын прибыли с рабочим визитом в столицу Сирии Дамаск. Об этом сообщают источники в турецком МИД, пишет «Анадолу».

Запланированы переговоры турецкой делегации с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и другими официальными лицами страны.

Ожидается, что в ходе консультаций будет дана всесторонняя оценка состояния турецко-сирийских отношений по итогам уходящего года в политическом и экономическом плане, а также сквозь призму вопросов безопасности.

Стороны также обсудят процесс реализации в Сирии соглашения от 10 марта, которое тесно связано с приоритетами национальной безопасности Турции. 10 марта 2025 года власти Сирии объявили о подписании соглашения об интеграции так называемых Сирийских демократических сил в государственные институты.

В рамках визита также планируется провести обмен мнениями относительно рисков в сфере безопасности, возникших на юге Сирии в результате действий Израиля.

Наряду с вопросами обеспечения безопасности, которые станут центральной темой встречи, планируется рассмотреть перспективы реализации двусторонних проектов по восстановлению Сирии, а также обсудить усилия по поддержке инициатив сирийского правительства, направленных на наращивание потенциала страны.

В составе турецкой делегации в Дамаск также прибыл заместитель министра иностранных дел страны Нух Йылмаз, назначенный послом Турции в Сирии.