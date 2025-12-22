USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Ключевые турецкие чиновники в Сирии

15:17

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации (МİT) Ибрагим Калын прибыли с рабочим визитом в столицу Сирии Дамаск. Об этом сообщают источники в турецком МИД, пишет «Анадолу».

Запланированы переговоры турецкой делегации с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и другими официальными лицами страны.

Ожидается, что в ходе консультаций будет дана всесторонняя оценка состояния турецко-сирийских отношений по итогам уходящего года в политическом и экономическом плане, а также сквозь призму вопросов безопасности.

Стороны также обсудят процесс реализации в Сирии соглашения от 10 марта, которое тесно связано с приоритетами национальной безопасности Турции. 10 марта 2025 года власти Сирии объявили о подписании соглашения об интеграции так называемых Сирийских демократических сил в государственные институты.

В рамках визита также планируется провести обмен мнениями относительно рисков в сфере безопасности, возникших на юге Сирии в результате действий Израиля.

Наряду с вопросами обеспечения безопасности, которые станут центральной темой встречи, планируется рассмотреть перспективы реализации двусторонних проектов по восстановлению Сирии, а также обсудить усилия по поддержке инициатив сирийского правительства, направленных на наращивание потенциала страны.

В составе турецкой делегации в Дамаск также прибыл заместитель министра иностранных дел страны Нух Йылмаз, назначенный послом Турции в Сирии. 

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 31
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 268
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 791
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2774
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12313
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 736
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1367
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5685
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7995
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 932
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1097

