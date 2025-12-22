USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

Человек Трампа под угрозой расследования

15:21 395

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может оказаться участником этического расследования в связи с заключенными сделками с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает Semafor.

Издание со ссылкой на внутреннюю переписку сообщает, что независимый надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов о проверке соблюдения этических норм должностными лицами администрации Трампа при сделках с ОАЭ. Сенаторы Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Элисса Слоткин (Мичиган) требуют от Госдепа, Минторга и Управления по этике разъяснить роль спецпосланника Стива Уиткоффа и «криптоцаря» Дэвида Сакса в этих договоренностях.

Поводом для проверки стала деятельность криптопроекта World Liberty Financial (WLF), возглавляемого сыном Уиткоффа Заком, среди сооснователей которого указаны Дональд Трамп и трое его сыновей. Весной 2025 года фонд MGX из ОАЭ инвестировал $2 млрд в биржу Binance через стейблкоин USD1, выпущенный WLF, а спустя две недели администрация Трампа одобрила экспорт сотен тысяч современных чипов для ИИ в ОАЭ.

В Белом доме и WLF опровергли связь между сделками, а Трамп подал иск к The New York Times на $15 млрд за клевету, утверждая, что публикация нанесла ущерб его репутации и связанным с ним криптопроектам, включая токен TRUMP.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 34
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 269
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 793
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2776
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12313
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 737
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1367
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5685
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 7997
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 933
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1097

