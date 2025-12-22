Человек Трампа под угрозой расследования

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может оказаться участником этического расследования в связи с заключенными сделками с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает Semafor.

Издание со ссылкой на внутреннюю переписку сообщает, что независимый надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов о проверке соблюдения этических норм должностными лицами администрации Трампа при сделках с ОАЭ. Сенаторы Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Элисса Слоткин (Мичиган) требуют от Госдепа, Минторга и Управления по этике разъяснить роль спецпосланника Стива Уиткоффа и «криптоцаря» Дэвида Сакса в этих договоренностях.

Поводом для проверки стала деятельность криптопроекта World Liberty Financial (WLF), возглавляемого сыном Уиткоффа Заком, среди сооснователей которого указаны Дональд Трамп и трое его сыновей. Весной 2025 года фонд MGX из ОАЭ инвестировал $2 млрд в биржу Binance через стейблкоин USD1, выпущенный WLF, а спустя две недели администрация Трампа одобрила экспорт сотен тысяч современных чипов для ИИ в ОАЭ.

В Белом доме и WLF опровергли связь между сделками, а Трамп подал иск к The New York Times на $15 млрд за клевету, утверждая, что публикация нанесла ущерб его репутации и связанным с ним криптопроектам, включая токен TRUMP.