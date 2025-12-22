Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево

USD 1.7000
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Азербайджанский премиум-бензин будет продаваться в Армении по 440 драмов ($1,10) за литр. Об этом сообщил директор компании «Мега Трейд» Карен Айриян.

По словам Айрияна, это значительно дешевле текущей рыночной цены — 520 драмов ($1,30). Компания закупила около 600 тонн бензина, пишут армянские СМИ.

На экспорт в Армению через территорию Грузии были отправлены 1220 тонн бензина марки АИ-95, произведенного на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева. Общий груз топлива эквивалентен 22 железнодорожным цистернам.

Импортируемый из Азербайджана бензин будет реализовываться через сеть автозаправочных станций Ran Oil.

