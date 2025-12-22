Турция и Армения готовятся к открытию границы

Между Турцией и Арменией ускорились работы по открытию пограничных пунктов пропуска. В этом контексте на одном из ключевых переходных пунктов между двумя странами — пограничном пункте Алиджан — начались технические исследования и подготовительные мероприятия, пишут армянские СМИ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал надежду, что Анкара «примет долгожданное политическое решение об открытии границы с Арменией и установлении дипломатических отношений».

«На практике мы поддерживаем очень активные переговоры и отношения с официальной Анкарой, даже при отсутствии де-юре дипломатических отношений», - подчеркнул глава армянского правительства.