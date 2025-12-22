В Раде создают группу по выборам при военном положении

Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде Украины планируется формирование рабочей группы для оперативной проработки вопроса возможного проведения президентских выборов в условиях военного положения.

Об этом сообщил в Telegram председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, работа будет организована на базе профильного комитета Верховная Рада Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В обсуждении примут участие представители всех фракций и депутатских групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественные организации, занимающиеся вопросами избирательного процесса.

Арахамия отметил, что заседание рабочей группы должно состояться в ближайшее время с участием представителей средств массовой информации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина, по его мнению, должна провести президентские выборы, несмотря на действующее военное положение.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не намерен удерживаться за президентский пост.

В интервью польскому агентству PAP Зеленский отметил, что его реакция на сигналы со стороны США была открытой. Он подчеркнул, что готов к проведению выборов при условии обеспечения надлежащих, достойных и демократических процедур.

По словам Зеленского, организация выборов в условиях войны потребует внесения изменений в украинское законодательство. Он также указал на необходимость гарантировать безопасность граждан в период голосования, чтобы участие в выборах не создавало угрозы для жизни людей.