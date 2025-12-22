USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева
Новость дня
Пашинян в Петербурге благодарит Алиева

В Раде создают группу по выборам при военном положении

15:48 76

Согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде Украины планируется формирование рабочей группы для оперативной проработки вопроса возможного проведения президентских выборов в условиях военного положения.

Об этом сообщил в Telegram председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, работа будет организована на базе профильного комитета Верховная Рада Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В обсуждении примут участие представители всех фракций и депутатских групп, Центральной избирательной комиссии, а также общественные организации, занимающиеся вопросами избирательного процесса.

Арахамия отметил, что заседание рабочей группы должно состояться в ближайшее время с участием представителей средств массовой информации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина, по его мнению, должна провести президентские выборы, несмотря на действующее военное положение.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не намерен удерживаться за президентский пост.

В интервью польскому агентству PAP Зеленский отметил, что его реакция на сигналы со стороны США была открытой. Он подчеркнул, что готов к проведению выборов при условии обеспечения надлежащих, достойных и демократических процедур.

По словам Зеленского, организация выборов в условиях войны потребует внесения изменений в украинское законодательство. Он также указал на необходимость гарантировать безопасность граждан в период голосования, чтобы участие в выборах не создавало угрозы для жизни людей.

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 37
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 276
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 798
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2779
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12313
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 742
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1369
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5685
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 8002
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 934
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1098

ЭТО ВАЖНО

Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
Премьер Азербайджана о неиспользованных возможностях
15:53 37
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 276
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 798
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 2779
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 12313
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
Битва за газопроводы: есть ли шанс у Азербайджана?
15:02 742
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
В Америке раскрыли детали мирных переговоров
14:13 1369
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину
Германия с Украиной, а Макрон ушел к Путину новый поворот; все еще актуально
01:27 5685
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 8002
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры»
2026-й в Азербайджане – «Год градостроительства и архитектуры» распоряжение президента
13:32 934
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
Как Турция помогла Ирану нейтрализовать курдских боевиков
13:28 1098
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться