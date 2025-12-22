USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества

18:53 1683

Азербайджан и Турция утвердили 110-пунктный план экономического сотрудничества.

Решение принято по итогам 12-го заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Турции по экономическому сотрудничеству, прошедшего сегодня в Баку под председательством премьер-министра Али Асадова и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия - торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, энергетику, транспорт, развитие Среднего коридора, реализацию совместных инфраструктурных проектов, а также гуманитарные и образовательные связи.

Особое внимание было уделено энергетическим инициативам, включая расширение возможностей Южного газового коридора, поставки азербайджанского газа в Европу и на Ближний Восток, а также проекту газопровода Игдыр–Нахчыван. Отмечена стратегическая значимость железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и перспективы Зангезурского коридора.

По итогам заседания Али Асадов и Джевдет Йылмаз подписали протокол 12-го заседания комиссии и утвердили 110-пунктный план действий, охватывающий ключевые направления двустороннего сотрудничества.

* * * 15:53

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией в последнее время несколько сократился по объективным причинам. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Турция.

По его словам, за 11 месяцев 2025 года объем двусторонней торговли снизился на 7,5%, или $5,2 млрд. Али Асадов также отметил, что Турция остается одним из ключевых торговых партнеров Азербайджана, занимая 3-е место в импорте, 2-е место в экспорте и 2-е место по общему объему двустороннего товарооборота.

«Эти показатели не соответствуют темпам развития наших стран. Существующий экономический потенциал и географические преимущества свидетельствуют о наличии реальных и пока неиспользованных возможностей для увеличения объемов торговли. Рост товарооборота имеет стратегическое значение, и я уверен, что сегодня мы подробно обсудим этот вопрос», - подчеркнул глава правительства.

