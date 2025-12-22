USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Bakcell – инновационный партнер Конференции по медиаграмотности

Инновационный лидер Bakcell выступил инновационным партнером Конференции по медиаграмотности, проведенной в рамках «Недели медиаграмотности», организованной Агентством по развитию медиа.

В качестве инновационного партнера Bakcell оказал поддержку реализации ключевых приоритетов, направленных на формирование надежной информационной среды, усиление борьбы с дезинформацией и обеспечение информационной безопасности в обществе.

«Неделя медиаграмотности», начиная с 2022 года, ежегодно проводится в декабре Агентством по развитию медиа. За этот период было организовано более 50 тренингов и мероприятий, в которых приняли участие свыше 3 000 человек. В текущем году неделя охватила период с 15 по 22 декабря и включала специализированные обучающие сессии для молодежи с участием международных экспертов.

Поддерживая данную инициативу, Bakcell продолжает вносить вклад в развитие медиаграмотности в стране и формирование для общества устойчивой и надежной информационной среды.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

