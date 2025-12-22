Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о наличии проблемы непризнания в Турции дипломов ряда азербайджанских вузов, что осложняет продолжение обучения их выпускников.

«Тысячи граждан Азербайджана и Турции обучаются в высших учебных заведениях обеих стран. Тем не менее выпускники некоторых азербайджанских университетов не могут продолжить обучение в Турции, однако хотят это сделать. Причина в том, что дипломы этих университетов не признаются турецким Высшим советом по образованию», – заявил Асадов, выступая на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Турция.

Премьер отметил, что азербайджанская сторона рассчитывает на положительное решение этого вопроса, добавив, что для дополнительного доклада о сотрудничестве в сфере образования слово будет предоставлено заместителю министра науки и образования.