Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов

16:12 2903

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о наличии проблемы непризнания в Турции дипломов ряда азербайджанских вузов, что осложняет продолжение обучения их выпускников.

«Тысячи граждан Азербайджана и Турции обучаются в высших учебных заведениях обеих стран. Тем не менее выпускники некоторых азербайджанских университетов не могут продолжить обучение в Турции, однако хотят это сделать. Причина в том, что дипломы этих университетов не признаются турецким Высшим советом по образованию», – заявил Асадов, выступая на 12-м заседании Совместной межправительственной комиссии Азербайджан–Турция.

Премьер отметил, что азербайджанская сторона рассчитывает на положительное решение этого вопроса, добавив, что для дополнительного доклада о сотрудничестве в сфере образования слово будет предоставлено заместителю министра науки и образования.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 508
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4530
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2036
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2050
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4138
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10313
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2904
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1685
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2409
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4932
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13123

