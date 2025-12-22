Газ с «Апшерона» пойдет в Турцию

Баку и Анкара ведут переговоры о начале экспорта газа с месторождения «Апшерон» в Турцию с 2029 года. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 12-м заседании Совместной межправкомиссии Азербайджан–Турция в Баку.

Глава правительства отметил, что энергетическое сотрудничество двух стран охватывает ряд перспективных направлений. В частности, он напомнил, что в июне компания Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) приобрела 30-процентную долю в морском месторождении «Шафаг–Асиман», расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря. По его словам, стороны будут вместе работать над полным раскрытием потенциала этого перспективного каспийского месторождения.

«Кроме того, продолжаются переговоры о начале экспорта газа с месторождения «Апшерон» в Турцию с 2029 года. SOCAR, являясь ключевым участником нашего энергетического сотрудничества, последовательно расширяет свою деятельность в Турции», – подчеркнул Асадов.