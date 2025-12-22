Украине перевели последний транш

В бюджет Украины поступил шестой транш помощи от Еврокомиссии на €2,3 млрд по программе Ukraine Facility, из которых €2,1 млрд составляют кредитные средства, а €200 млн – грант. Об этом сообщили в Минфине страны, передает РБК.

«Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства», – отметили в сообщении.

Представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе подтвердил, что это последний транш для Украины в 2025 году. «Эта финансовая помощь позволит поддержать функционирование украинского государства», – подчеркнул он.

В Минфине Украины пояснили, что получение очередного транша стало возможным после выполнения страной «восьми реформационных шагов» в рамках условий программы поддержки. Программа Ukraine Facility действует с 2024 года сроком на четыре года и предусматривает сочетание грантов и льготных кредитов, привязанных к выполнению согласованного плана реформ и достижению инвестиционных показателей. С 2024 года по этой программе в госбюджет Украины поступило более €26,7 млрд, включая более €10,6 млрд в 2025 году.