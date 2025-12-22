USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Как был атакован нефтяной терминал «Таманьнефтегаз»?

17:09

Военная разведка Украины нанесла удар по морскому нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае России. Об этом сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки.

По информации источников, в ночь на 22 декабря ударные беспилотники поразили оборудование наливного терминала, причал сжиженных углеводородных газов, а также портовую инфраструктуру объекта. В результате на территории терминала возник масштабный пожар.

Таманьский перегрузочный комплекс считается одним из крупнейших в Черноморском регионе. Он располагает резервуарным парком объемом более 1 млн кубометров нефти и сжиженного газа.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
13:55
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
18:53
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
14:26
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
01:44

