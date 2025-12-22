Как был атакован нефтяной терминал «Таманьнефтегаз»?

Военная разведка Украины нанесла удар по морскому нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае России. Об этом сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки.

По информации источников, в ночь на 22 декабря ударные беспилотники поразили оборудование наливного терминала, причал сжиженных углеводородных газов, а также портовую инфраструктуру объекта. В результате на территории терминала возник масштабный пожар.

Таманьский перегрузочный комплекс считается одним из крупнейших в Черноморском регионе. Он располагает резервуарным парком объемом более 1 млн кубометров нефти и сжиженного газа.