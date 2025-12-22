Закон приняли. А что делать бизнесменам?

Обсуждения, проводящиеся за последние дни в Милли Меджлисе и касающиеся запрета электронных сигарет, вызвали широкий общественный резонанс. Предприниматели подчеркивают, что с пониманием относятся к цели государства — защите общественного здоровья — и поддерживают ее. Однако обсуждаемый механизм краткосрочного и резкого запрета может создать серьезные экономические и социальные риски.
Обсуждения с предпринимателями показывают, что введение запрета с 1 апреля не оставляет достаточного времени для реализации складских остатков, уже оплаченных и находящихся в пути товаров. Большинство предпринимателей заявляет, что для законной реализации существующих запасов необходим переходный период как минимум до сентября.
В текущей ситуации:
- Значительное количество продукции уже ввезено или находится в пути после уплаты акцизов, таможенных и налоговых платежей;
- Резкий запрет создает риск прекращения деятельности почти 90 процентов предпринимателей;
- Около 2 тысяч человек могут столкнуться с угрозой потери работы;
- Банки и государственные структуры могут столкнуться с просрочками по кредитам, судебными разбирательствами и социальной напряженностью.
Предприниматели считают, что продление переходного периода на 6–8 месяцев (как минимум до сентября) позволит:
- законно реализовать имеющиеся запасы,
- адаптировать бизнес к другим направлениям деятельности,
- сохранить рабочие места,
- обеспечить сбалансированное соблюдение фискальных и социальных интересов государства.
Международная практика показывает, что более эффективные результаты дает не полный запрет, а жесткое и продуманное регулирование. В Европейском союзе, Великобритании и США эта сфера регулируется:
- лицензированием,
- возрастными ограничениями,
- стандартами продукции,
- строгими штрафами и механизмами контроля.
Итог:
Оптимальный путь для Азербайджана — принятие сбалансированного решения, которое защитит общественное здоровье и одновременно не поставит под угрозу средства к существованию тысяч людей. Модель строгого контроля с переходным периодом обещает более устойчивые результаты как для государства, так для бизнеса и общества.