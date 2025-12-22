USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Закон приняли. А что делать бизнесменам?

17:17 1508

Обсуждения, проводящиеся за последние дни в Милли Меджлисе и касающиеся запрета электронных сигарет, вызвали широкий общественный резонанс. Предприниматели подчеркивают, что с пониманием относятся к цели государства — защите общественного здоровья — и поддерживают ее. Однако обсуждаемый механизм краткосрочного и резкого запрета может создать серьезные экономические и социальные риски.

Обсуждения с предпринимателями показывают, что введение запрета с 1 апреля не оставляет достаточного времени для реализации складских остатков, уже оплаченных и находящихся в пути товаров. Большинство предпринимателей заявляет, что для законной реализации существующих запасов необходим переходный период как минимум до сентября.

В текущей ситуации:

- Значительное количество продукции уже ввезено или находится в пути после уплаты акцизов, таможенных и налоговых платежей;

- Резкий запрет создает риск прекращения деятельности почти 90 процентов предпринимателей;

- Около 2 тысяч человек могут столкнуться с угрозой потери работы;

- Банки и государственные структуры могут столкнуться с просрочками по кредитам, судебными разбирательствами и социальной напряженностью.

Предприниматели считают, что продление переходного периода на 6–8 месяцев (как минимум до сентября) позволит:

- законно реализовать имеющиеся запасы,

- адаптировать бизнес к другим направлениям деятельности,

- сохранить рабочие места,

- обеспечить сбалансированное соблюдение фискальных и социальных интересов государства.

Международная практика показывает, что более эффективные результаты дает не полный запрет, а жесткое и продуманное регулирование. В Европейском союзе, Великобритании и США эта сфера регулируется:

- лицензированием,

- возрастными ограничениями,

- стандартами продукции,

- строгими штрафами и механизмами контроля.

Итог:

Оптимальный путь для Азербайджана — принятие сбалансированного решения, которое защитит общественное здоровье и одновременно не поставит под угрозу средства к существованию тысяч людей. Модель строгого контроля с переходным периодом обещает более устойчивые результаты как для государства, так для бизнеса и общества.

