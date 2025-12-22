Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины

Российская армия ведет «новую кампанию когнитивной войны» в Сумской и Харьковской областях, стремясь создать впечатление разрушения украинской линии фронта и укрепить позиции на фоне возможных переговоров с Западом. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW проанализировали боевую активность российских войск в районах Грабовского в Сумской области и Сотницкого Казачка в Харьковской области. По их оценке, Москва может демонстрировать эти локальные атаки на приграничные села как элемент якобы нового широкомасштабного наступления, чтобы подкрепить ложный нарратив о полном коллапсе украинской обороны. При этом специалисты отмечают, что реальных признаков стремительного обвала фронта нет, а победа России не является неизбежной.

В ISW подчеркивают, что российские войска не создали условий для масштабного наступления через международную границу на севере Украины, и не выявлено доказательств подготовки или способности РФ к значительной наступательной операции в этом регионе.

«Значительная часть приграничной зоны Сумской и Харьковской областей, включая район Грабовского, находится в состоянии покоя с конца лета 2025 года. Линия фронта вблизи Сотницкого Казачка остается в состоянии покоя с лета 2024 года», – говорится в отчете института.

По прогнозу ISW, в ближайшие дни или недели Россия может осуществить новые ограниченные атаки через границу в рамках новой кампании с целью повлиять на ход мирных переговоров. Представители Кремля и российские медиа, вероятно, будут сопровождать такие действия громкими заявлениями, подавая их как начало нового наступления, полагают специалисты.

«Появление новых небольших тактических атак на северной линии фронта и усиленная российская информационная агитация вокруг такой деятельности не будут свидетельствовать о фактическом новом крупном наземном наступлении. Основная цель этих тактических атак – создание информационного эффекта, а не захват территорий в рамках более широкого наступления», – считают аналитики.

В ISW добавляют, что их оценка может измениться только в случае начала российскими силами подготовки полномасштабных наземных операций, включая переброску дополнительных подразделений в зону ответственности Северной группировки войск, однако на данный момент таких признаков не зафиксировано.