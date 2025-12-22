Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?

Как известно, сухопутные границы Азербайджана официально закрыты уже 5 лет — как утверждается, из‑за пандемии COVID‑19. На прошлой неделе Кабинет Министров принял решение об очередном продлении карантинного режима: согласно данному решению, сухопутные границы останутся закрытыми до 1 апреля 2026 года. Таким образом, на данный момент поездки между Азербайджаном и соседними странами возможны только воздушным путем.

Однако один из российских туроператоров предлагает альтернативу — морской маршрут. Компания «ВодоходЪ» объявила о подготовке нового круизного маршрута по Каспийскому морю. Директор компании Ришат Багаутдинов на форуме «Транспорт России» заявил, что предстоящей зимой планирует организовать каспийский круиз на теплоходе «Николай Жарков» с заходом в порты Махачкалы и Дербента, а также Баку и Тегерана.

«Компания «ВодоходЪ» прорабатывает возможность первого международного круиза по Каспию, который объединит пять стран: Россию, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан. Рассматриваются заходы в порты Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку и Бендер‑Энзели», — сообщает пресс‑служба компании.

Российская компания подчеркивает, что организация заходов в международные порты Каспийского моря станет возможной только после подписания соответствующих межправительственных соглашений с прикаспийскими государствами.

«Мы прорабатываем возможность судозаходов совместно с Минтрансом России. Для этого нам всем придется поработать, заключение соглашений — процесс небыстрый. Плюс в двух странах — Иране и Туркменистане — требуются визы. Необходимо обеспечить на законодательном уровне возможность безвизового захода круизных туристов», — отметил Багаутдинов.

В решении Кабинета Министров Азербайджана о продлении карантинного режима ничего не говорится о том, закрыты ли морские границы для пассажиров. Однако до карантина осуществлялись пассажирские перевозки паромами из Баку в туркменский порт Туркменбаши и казахстанский Актау (и обратно). С началом пандемии, когда были закрыты сухопутные и воздушные границы, данные перевозки также были прекращены. С учетом этого планы российской компании организовать путешествия в Баку по Каспию вряд ли осуществятся.