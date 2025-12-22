USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?

Отдел информации
17:24 2047

Как известно, сухопутные границы Азербайджана официально закрыты уже 5 лет — как утверждается, из‑за пандемии COVID‑19. На прошлой неделе Кабинет Министров принял решение об очередном продлении карантинного режима: согласно данному решению, сухопутные границы останутся закрытыми до 1 апреля 2026 года. Таким образом, на данный момент поездки между Азербайджаном и соседними странами возможны только воздушным путем.

Однако один из российских туроператоров предлагает альтернативу — морской маршрут. Компания «ВодоходЪ» объявила о подготовке нового круизного маршрута по Каспийскому морю. Директор компании Ришат Багаутдинов на форуме «Транспорт России» заявил, что предстоящей зимой планирует организовать каспийский круиз на теплоходе «Николай Жарков» с заходом в порты Махачкалы и Дербента, а также Баку и Тегерана.

«Компания «ВодоходЪ» прорабатывает возможность первого международного круиза по Каспию, который объединит пять стран: Россию, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан. Рассматриваются заходы в порты Махачкалы, Актау, Туркменбаши, Баку и Бендер‑Энзели», — сообщает пресс‑служба компании.

Российская компания подчеркивает, что организация заходов в международные порты Каспийского моря станет возможной только после подписания соответствующих межправительственных соглашений с прикаспийскими государствами.

«Мы прорабатываем возможность судозаходов совместно с Минтрансом России. Для этого нам всем придется поработать, заключение соглашений — процесс небыстрый. Плюс в двух странах — Иране и Туркменистане — требуются визы. Необходимо обеспечить на законодательном уровне возможность безвизового захода круизных туристов», — отметил Багаутдинов.

В решении Кабинета Министров Азербайджана о продлении карантинного режима ничего не говорится о том, закрыты ли морские границы для пассажиров. Однако до карантина осуществлялись пассажирские перевозки паромами из Баку в туркменский порт Туркменбаши и казахстанский Актау (и обратно). С началом пандемии, когда были закрыты сухопутные и воздушные границы, данные перевозки также были прекращены. С учетом этого планы российской компании организовать путешествия в Баку по Каспию вряд ли осуществятся.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 516
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4542
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2048
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2064
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4144
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10316
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2914
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1687
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2413
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4937
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13127

ЭТО ВАЖНО

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 516
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4542
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2048
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2064
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4144
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10316
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2914
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1687
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2413
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4937
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13127
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться