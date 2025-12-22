USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Демократы готовят импичмент Трампу

17:44 954

Демократическая партия США намерена инициировать процедуру импичмента против президента Дональда Трампа в случае получения большинства в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, на мероприятии Turning Point USA.

«Как уже говорилось, на промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту, и нам предстоит сделать еще очень многое. Но если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые, как вы уже слышали, объявят импичмент президенту Трампу. Они посеют абсолютный хаос, мы не можем этого допустить, и я знаю, что вы не допустите», – сказал он. Трансляция выступления Джонсона велась на YouTube.

Джонсон подчеркнул, что Демократическая партия намерена «уничтожить» ценности республиканцев, включая те, которые «проповедовал» погибший в сентябре американский консервативный активист Чарли Кирк. Спикер также заявил о планах продвигать законопроект об установке в Капитолии статуи Кирка. Он призвал американский народ поддерживать «принципы» активиста, утверждая, что это «спасет величайшую нацию».

В декабре член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ от штата Техас) внес на рассмотрение законодательного органа резолюцию об импичменте Трампа.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 516
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4543
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2049
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2066
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4144
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10316
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2915
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1687
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2414
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4938
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13128

ЭТО ВАЖНО

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 516
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4543
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2049
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2066
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4144
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10316
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2915
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1687
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2414
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4938
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться