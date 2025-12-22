Демократы готовят импичмент Трампу

Демократическая партия США намерена инициировать процедуру импичмента против президента Дональда Трампа в случае получения большинства в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, на мероприятии Turning Point USA.

«Как уже говорилось, на промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту, и нам предстоит сделать еще очень многое. Но если мы потеряем большинство в Палате представителей, радикальные левые, как вы уже слышали, объявят импичмент президенту Трампу. Они посеют абсолютный хаос, мы не можем этого допустить, и я знаю, что вы не допустите», – сказал он. Трансляция выступления Джонсона велась на YouTube.

Джонсон подчеркнул, что Демократическая партия намерена «уничтожить» ценности республиканцев, включая те, которые «проповедовал» погибший в сентябре американский консервативный активист Чарли Кирк. Спикер также заявил о планах продвигать законопроект об установке в Капитолии статуи Кирка. Он призвал американский народ поддерживать «принципы» активиста, утверждая, что это «спасет величайшую нацию».

В декабре член Палаты представителей Конгресса США Эл Грин (демократ от штата Техас) внес на рассмотрение законодательного органа резолюцию об импичменте Трампа.