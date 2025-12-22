Криптовалюты прибавляют в цене

Стоимость первых двух по капитализации криптовалют — биткойна и Ethereum («эфириум», «эфир», ETH) — демонстрирует рост почти на 2%. Oб этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на настоящее время биткойн рос на 1,65% и находился на уровне $90,295 тыс. Ранее биткойн замедлил рост до $90,197 тыс. (+1,56%).

По данным Binance на настоящее время, курс Ethereum рос на 1,83%, до $3,054 тыс. Ранее криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $3,057 тыс. (+1,96%).

По данным Coinmarketcap на 22 декабря, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,99 трлн. Из них $1,761 трлн (59,2%) приходится на биткойн, $359,143 млрд (12,1%) — на Ethereum.