Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Путин дал обещание Рахмону

18:18 1016

Виновные в гибели школьника из Таджикистана будут наказаны, пообещал российский президент Владимир Путин президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, сообщает ТАСС.

Путин выразил Рахмону свои соболезнования. «Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и [виновные], безусловно, будут наказаны в полном объеме», - заверил президент РФ. 

Десятилетний Кобилджон Алиев погиб при нападении на школу в Одинцово 16 декабря. 15-летний ученик этой же школы Тимофей К., вооруженный ножом и газовым баллончиком, ранил охранника учебного заведения и убил 10-летнего четвероклассника. Затем он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Подростка задержали прибывшие в школу силовики, в ходе допроса он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии, если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым. Мать погибшего ребенка работала в этой же школе уборщицей. Сообщается, что она одна растила двоих детей после смерти мужа.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 519
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4545
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2051
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2067
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4144
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10320
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2918
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1688
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2416
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4938
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13128
