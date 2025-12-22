Путин дал обещание Рахмону

Виновные в гибели школьника из Таджикистана будут наказаны, пообещал российский президент Владимир Путин президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, сообщает ТАСС.

Путин выразил Рахмону свои соболезнования. «Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца и [виновные], безусловно, будут наказаны в полном объеме», - заверил президент РФ.

Десятилетний Кобилджон Алиев погиб при нападении на школу в Одинцово 16 декабря. 15-летний ученик этой же школы Тимофей К., вооруженный ножом и газовым баллончиком, ранил охранника учебного заведения и убил 10-летнего четвероклассника. Затем он заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся. Подростка задержали прибывшие в школу силовики, в ходе допроса он дал признательные показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы в воспитательной колонии, если судебно-психиатрическая экспертиза признает его вменяемым. Мать погибшего ребенка работала в этой же школе уборщицей. Сообщается, что она одна растила двоих детей после смерти мужа.