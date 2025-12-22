Опасения Британии

USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Россия совершенствует передовые возможности Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ), и Великобритания не может игнорировать связанные с этим угрозы. Об этом заявил Financial Times первый морской лорд и начальник штаба ВМС королевства Гвин Дженкинс.

По его словам, это «элитное российское подразделение» готово использовать подводные аппараты, способные действовать для повреждения критически важных подводных кабелей и трубопроводов Великобритании. «Мы видим возобновление деятельности ГУГИ в подводной сфере [...] Похоже, они перезапустили ее», — сказал Дженкинс.

 

Издание ранее писало, что российское исследовательское судно «Янтарь» было замечено вблизи кабелей, соединяющих Великобританию и Ирландию. Посольство России в Великобритании назвало несостоятельными заявления британской стороны о том, что Москва представляет угрозу для подводных коммуникаций Соединенного Королевства.

О ГУГИ практически нет официальных данных, ведомство является одним из наиболее засекреченных подразделений российской армии и флота. В его задачи входят, в частности, поиск и спасение затонувших объектов, а также картографирование морского дна. На сайте оборонного ведомства РФ в структуре министерства ГУГИ не числится. Управление находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании.

В начале декабря Дженкинс говорил, что Великобритания близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике, на этот раз — России. Он призвал Британию «действовать активнее», иначе она потеряет свое преимущество. По его словам, Россия вложила «миллиарды» в свои военно-морские возможности, особенно в Северный флот. Тогда же министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили представил новую технологию Atlantic Bastion («Атлантический бастион»). Работу над ней страна начала из-за «растущей активности российского подводного флота». Проект должен объединить автономные надводные и подводные аппараты, системы искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, военные корабли и патрульную авиацию.

