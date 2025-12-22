Кубу ждет крах экономики

Американские военные по приказу президента США Дональда Трампа стали охотиться за танкерами венесуэльского теневого флота. Сокращение экспорта из Венесуэлы может спровоцировать экономический коллапс на Кубе, которая 40% закупаемой нефти получает по низким ценам от своей союзницы.

Один из захваченных США танкеров вез более 1 млн баррелей нефти на Кубу. Если поставки сырья из Венесуэлы остановятся или резко сократятся, это будет иметь катастрофические последствия, пишет The Wall Street Journal.

«Кубинскую экономику ждет крах, в этом нет никаких сомнений», — сказал газете кубинский эмигрант Хорхе Пиньон из Техасского университета в Остине, отслеживающий энергетические связи острова с Венесуэлой.

Власти двух стран наладили эти связи в 1999 году, когда тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес помог Кубе частично преодолеть последствия экономического кризиса, спровоцированного развалом СССР, в результате которого Гавана лишилась значительной поддержки. Кубинские власти поделились с Чавесом спортивными тренерами, врачами и агентами контрразведки, а Венесуэла начала поставлять Кубе 100 000 баррелей дешевой нефти в сутки.

С тех пор этот объем упал до 30 000 баррелей в день в результате развала венесуэльской нефтяной отрасли из-за действий Чавеса и Мадуро. Куба уже переживает самый тяжелый и самый длительный экономический кризис со времен захвата власти коммунистами в 1959 году.

И если поставки венесуэльской нефти продолжат сокращаться в ближайшие недели или месяцы, ситуация станет просто невыносимой, говорит кубинский экономист Рикардо Торрес Перес из Американского университета в Вашингтоне.

Немного нефти Куба добывает сама, часть сырья закупает в Мексике и России. Но 40% импорта приходится на венесуэльскую нефть, 70% которой возят танкеры «теневого флота». А на них США теперь ведут охоту.

В воскресенье корабли береговой охраны США преследовали направлявшееся в Венесуэлу судно Bella 1, которое находится под санкциями, сообщает Bloomberg. Днем ранее американские военные поднялись на борт Centuries, принадлежащего гонконгской компании; оно стало первым остановленным судном, не находящимся под санкциями.

А первый танкер, Skipper, был перехвачен 10 декабря. Этот супертанкер в ноябре тайно, не включая транспондер, загрузил в Венесуэле около 1,1 млн баррелей нефти, по данным Kpler. Ранее Skipper незаконно перевозил иранскую нефть, сказал аналитик Kpler Мэтт Смит, а в этот раз, по всей видимости, направлялся на Кубу.