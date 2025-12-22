USD 1.7000
Новость дня
Прокурор требует Аванесяну 18 лет

Инара Рафикгызы
18:30 522

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Карена Аванесяна, обвиняемого в подготовке вооруженной провокации в Ханкенди, совершении терроризма и других особо тяжких преступлениях.

Как стало известно haqqin.az, на заседании, которое проходило под председательством судьи Натика Алиева, были заслушаны показания свидетелей. Также суду продемонстрировали видеозаписи допроса Аванесяна с места происшествия в период следствия. Прокурор потребовал признать Аванесяна виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Судебный процесс продолжится 25 декабря.

Напомним, 14 сентября этого года Карен Аванесян отправился из места своего жительства (в Ханкенди – ред.) в лесной массив вблизи города, взял спрятанное там оружие и боеприпасы: автомат Калашникова и 4 коробки патронов к нему, а также 5 ручных гранат, и пытался приблизиться к месту проведения мероприятия в городе Ханкенди. Когда сотрудники полиции воспрепятствовали ему, К.Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив три ручные гранаты и открыв огонь из автомата. Раненный в результате ответного огня К.Аванесян был задержан.

Ему предъявили обвинения по статьям 29,120.2.3; 29,120.2.4; 29,120.2.7; 29,120.2.11 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом в связи с терроризмом, покушение на умышленное убийство), 214.2.3 (совершение теракта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, его комплектующих и боеприпасов) и 315 (сопротивление представителю власти и применение насилия) УК Азербайджана.

