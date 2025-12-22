USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

В стане Трампа раскол

18:41

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио стали соперниками за роль ведущего переговорщика от США по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Телеканал приводит в пример несколько случаев, когда Уиткофф действовал во внешней политике без ведома главы Госдепа. К примеру, Рубио должен был принять участие в переговорах с Украиной в Швейцарии, но Уиткофф выехал туда раньше, что собеседники NBC расценили как попытку вести диалог с Киевом без госсекретаря. Однако Рубио успел добраться до Женевы и не позволил провести переговоры без него.

В конце ноября, спустя несколько дней после переговоров в Женеве, Уиткофф организовал встречу с украинскими чиновниками во Флориде. По сведениям NBC, Рубио не был в курсе о планах Уиткоффа и узнал о планируемой встрече только из вопросов, которые ему задал Киев.

«Совершенно очевидно, что Рубио отстранили от этого дела. Именно он должен всем этим руководить», — пояснил собеседник телеканала.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
13:55
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
18:53
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
14:26
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
01:44

