USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Пашинян: Мы говорим с американцами, но есть много нюансов

обновлено 19:00
19:00 584

Армения ведет конструктивные двусторонние переговоры с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), и здесь «есть много нюансов», касающихся армяно-российских отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на полях неформального саммита глав государств СНГ.

«Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить», - сказал Пашинян.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне  президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

* * * 18:45

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за «поддержку мирного процесса» между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что нормализация отношений Баку и Еревана поспособствует развитию отношений между Ереваном и Москвой.

На встрече с Путиным Пашинян отметил, что на Южном Кавказе происходят очень важные и позитивные процессы. «Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Как мы и говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку поезда уже приезжают из России в Армению транзитом через Азербайджан», - отметил Пашинян.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что выражает благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание условий для начала двусторонней торговли.

А президент РФ в ходе двусторонней встречи с премьером-министром Армении заявил, что у двух стран «и планы хорошие, мы уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной». Российский лидер отметил развитие отношений двух государств и добавил, что показатель товарооборота скорректировался.

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 527
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4552
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2058
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2075
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4149
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10326
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2920
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1689
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2421
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4942
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13130

ЭТО ВАЖНО

Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 527
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 4552
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 2058
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 2075
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 4149
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров
В Москве убит генерал-лейтенант Сарваров добавлено фото и видео; обновлено 13:55
13:55 10326
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
Али Асадов поднял вопрос непризнания азербайджанских дипломов
16:12 2920
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества
Баку и Анкара утвердили план экономического сотрудничества ФОТО; ОБНОВЛЕНО 18:53
18:53 1689
Турция и Армения готовятся к открытию границы
Турция и Армения готовятся к открытию границы
15:38 2421
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк
Зеленский сбросил всю команду Ермака… Там и Подоляк обновлено 14:26
14:26 4942
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана
Битва в Конгрессе: новый законопроект против Азербайджана наш комментарий; все еще актуально
01:44 13130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться