Пашинян: Мы говорим с американцами, но есть много нюансов

Армения ведет конструктивные двусторонние переговоры с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), и здесь «есть много нюансов», касающихся армяно-российских отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на полях неформального саммита глав государств СНГ.
«Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить», - сказал Пашинян.
8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
* * * 18:45
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за «поддержку мирного процесса» между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что нормализация отношений Баку и Еревана поспособствует развитию отношений между Ереваном и Москвой.
На встрече с Путиным Пашинян отметил, что на Южном Кавказе происходят очень важные и позитивные процессы. «Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Как мы и говорили после 8 августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку поезда уже приезжают из России в Армению транзитом через Азербайджан», - отметил Пашинян.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что выражает благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за создание условий для начала двусторонней торговли.
А президент РФ в ходе двусторонней встречи с премьером-министром Армении заявил, что у двух стран «и планы хорошие, мы уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной». Российский лидер отметил развитие отношений двух государств и добавил, что показатель товарооборота скорректировался.