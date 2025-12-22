Пашинян: Мы говорим с американцами, но есть много нюансов

Армения ведет конструктивные двусторонние переговоры с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), и здесь «есть много нюансов», касающихся армяно-российских отношений. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся на полях неформального саммита глав государств СНГ.

«Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить», - сказал Пашинян.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».