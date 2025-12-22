У Трампа еще есть шанс

Россия неспособна одержать решающую победу в войне против Украины, а попытки США навязать мир через уступки лишь поощрят президента РФ Владимира Путина к дальнейшим атакам. Единственный путь к справедливому завершению войны - это усиление позиций Украины. Такое мнение на страницах The Washington Post высказали сенаторы США - демократ Джин Шахин и республиканец Митч Макконнелл.

Авторы материала предположили, что, если бы Украина получила истребители, системы ПВО и дальнобойное оружие тогда, когда впервые об этом просила у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, она уже смогла бы достичь решающей победы и длительного мира. К тому же затягивание войны из-за этих колебаний дало Китаю, Ирану, Северной Корее новые основания сомневаться в надежности и силе США, считают сенаторы.

«К счастью, возможность для президента Дональда Трампа завершить этот конфликт на выгодных условиях для Украины, Америки и Запада еще не потеряна. Но он не должен повторять ту же ошибку, которую допустил его предшественник в 2022 году», - говорится в статье.

По словам сенаторов, представители администрации США утверждают, что «падение» Покровска является своеобразным индикатором будущего Украины, впрочем, этот город до сих пор не захвачен. И за полтора года попыток взять этот относительно небольшой населенный пункт, по их словам, стоило россиянам больших материальных и человеческих потерь.

«Россияне платят чрезвычайно высокую экономическую цену за войну. Доходы России от нефти и газа упали более чем на 30% из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Кремль продает золото, чтобы стабилизировать финансы и уберечь элиты от реальной цены войны. Около четверти российских компаний уже обанкротились или находятся на грани банкротства. Россия не может позволить себе эту войну, но способна ее затягивать», - утверждают авторы материала.

По их мнению, (президент РФ Владимир – ред.) Путин затягивает войну не потому, что у него такая тактика, а потому, что не способен достичь решающей победы. Авторы считают, что он надеется, что медленная война на истощение расколет Запад.

«Вместо этого Соединенные Штаты должны стоять бок о бок с европейскими союзниками, которые существенно инвестируют в собственную оборону и уже превышают американскую поддержку Украины. Если мир и принесет экономические дивиденды, то они будут заключаться в сотрудничестве с инновационной, проевропейской Украиной и возрожденной Европой, а не с банкротящейся и отсталой Россией», - утверждают Шахин и Макконнелл.

Сенаторы раскритиковали переговорный процесс, который ведет спецпосланник США Стивен Уиткофф, отметив, что, как россияне почти не продвинулись в наземном наступлении против Украины, так же они не сдвинулись с места и в переговорах. «Вполне закономерно задать вопрос: какой должна быть конечная цель США? Войны завершаются тогда, когда меняется баланс рычагов влияния. Если США и их союзники стремятся к переговорному завершению войны, единственный проверенный и жизнеспособный путь - укреплять позиции Украины, а не ослаблять их. Отказ от Украины или предоставление России того, чего она не смогла получить на поле боя, не принесет длительного мира. Путин хочет большего, чем Донбасс. Он вообще отрицает украинский суверенитет. Его амбиции распространяются и на страны Балтии и другие государства...» - пишут сенаторы.

Они отмечают, что Конгресс располагает целым рядом двухпартийных инструментов для усиления давления на российского президента. В то же время нужно поддерживать Украину военной помощью.

«Путин делает ставку на то, что США убедят сами себя, что Украина не может победить. Последние четыре года доказывают обратное. Украина превзошла все ожидания, в том числе и наши собственные. Киев не проигрывает, а Москва не побеждает. Теперь очередь Вашингтона ответить на решимость Украины ясностью и решимостью, которых требует этот момент», - подчеркнули авторы статьи.