USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

У Трампа еще есть шанс

считают американские сенаторы
19:19 1826

Россия неспособна одержать решающую победу в войне против Украины, а попытки США навязать мир через уступки лишь поощрят президента РФ Владимира Путина к дальнейшим атакам. Единственный путь к справедливому завершению войны - это усиление позиций Украины. Такое мнение на страницах The Washington Post высказали сенаторы США - демократ Джин Шахин и республиканец Митч Макконнелл.

Авторы материала предположили, что, если бы Украина получила истребители, системы ПВО и дальнобойное оружие тогда, когда впервые об этом просила у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, она уже смогла бы достичь решающей победы и длительного мира. К тому же затягивание войны из-за этих колебаний дало Китаю, Ирану, Северной Корее новые основания сомневаться в надежности и силе США, считают сенаторы.

«К счастью, возможность для президента Дональда Трампа завершить этот конфликт на выгодных условиях для Украины, Америки и Запада еще не потеряна. Но он не должен повторять ту же ошибку, которую допустил его предшественник в 2022 году», - говорится в статье.

По словам сенаторов, представители администрации США утверждают, что «падение» Покровска является своеобразным индикатором будущего Украины, впрочем, этот город до сих пор не захвачен. И за полтора года попыток взять этот относительно небольшой населенный пункт, по их словам, стоило россиянам больших материальных и человеческих потерь.

«Россияне платят чрезвычайно высокую экономическую цену за войну. Доходы России от нефти и газа упали более чем на 30% из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Кремль продает золото, чтобы стабилизировать финансы и уберечь элиты от реальной цены войны. Около четверти российских компаний уже обанкротились или находятся на грани банкротства. Россия не может позволить себе эту войну, но способна ее затягивать», - утверждают авторы материала.

По их мнению, (президент РФ Владимир – ред.) Путин затягивает войну не потому, что у него такая тактика, а потому, что не способен достичь решающей победы. Авторы считают, что он надеется, что медленная война на истощение расколет Запад.

«Вместо этого Соединенные Штаты должны стоять бок о бок с европейскими союзниками, которые существенно инвестируют в собственную оборону и уже превышают американскую поддержку Украины. Если мир и принесет экономические дивиденды, то они будут заключаться в сотрудничестве с инновационной, проевропейской Украиной и возрожденной Европой, а не с банкротящейся и отсталой Россией», - утверждают Шахин и Макконнелл.

Сенаторы раскритиковали переговорный процесс, который ведет спецпосланник США Стивен Уиткофф, отметив, что, как россияне почти не продвинулись в наземном наступлении против Украины, так же они не сдвинулись с места и в переговорах. «Вполне закономерно задать вопрос: какой должна быть конечная цель США? Войны завершаются тогда, когда меняется баланс рычагов влияния. Если США и их союзники стремятся к переговорному завершению войны, единственный проверенный и жизнеспособный путь - укреплять позиции Украины, а не ослаблять их. Отказ от Украины или предоставление России того, чего она не смогла получить на поле боя, не принесет длительного мира. Путин хочет большего, чем Донбасс. Он вообще отрицает украинский суверенитет. Его амбиции распространяются и на страны Балтии и другие государства...» - пишут сенаторы.

Они отмечают, что Конгресс располагает целым рядом двухпартийных инструментов для усиления давления на российского президента. В то же время нужно поддерживать Украину военной помощью.

«Путин делает ставку на то, что США убедят сами себя, что Украина не может победить. Последние четыре года доказывают обратное. Украина превзошла все ожидания, в том числе и наши собственные. Киев не проигрывает, а Москва не побеждает. Теперь очередь Вашингтона ответить на решимость Украины ясностью и решимостью, которых требует этот момент», - подчеркнули авторы статьи.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 243
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3529
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 267
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1127
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1827
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3021
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1895
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6251
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3796
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3449
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5361

ЭТО ВАЖНО

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 243
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3529
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 267
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1127
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1827
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3021
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1895
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6251
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3796
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3449
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5361
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться