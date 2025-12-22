USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Китай ввел тарифы на «молочку» из Евросоюза

19:32 679

Европейский союз считает необоснованным решение Китая ввести тарифы на молочные продукты, в частности сыр и молоко, импортируемые из европейских стран, сообщает AP.

Министерство торговли Китая в понедельник сообщило, что введет временные пошлины в размере до 42,7% на молочные продукты из Европейского союза по результатам многомесячного расследования.

По данным китайской стороны, субсидии, предоставленные Евросоюзом и странами-членами ЕС для своих молочных продуктов, нанесли ущерб молочной промышленности Китая.

Временные пошлины на импорт молочных продуктов из ЕС составят от 21,9% до 42,7% и будут распространяться на ряд продуктов, в частности свежий и переработанный сыр, голубой сыр, молоко и сливки с содержанием жира более 10%.

Европейская комиссия в ответ выразила обеспокоенность.

«По мнению комиссии, расследование основано на сомнительных утверждениях и недостаточных доказательствах, а потому эти меры являются неоправданными и необоснованными», – сказал спикер Еврокомиссии Олоф Хилл.

Хилл сообщил журналистам, что Европейская комиссия изучает мотивы этого шага и намерена предоставить комментарии китайским властям. 

Отношения Китая с Евросоюзом, в частности торговые, остаются напряженными. ЕС имеет значительный торговый дефицит с Китаем, который в прошлом году составил более 300 млрд евро.

В октябре 2024 года ЕС утвердил пошлины до 45,3% после того, как Европейская комиссия начала расследование о том, получают ли китайские производители электромобилей нечестные субсидии, что может привести к избытку предложения в Европе.

Пекин также объявил о введении пошлин до 34,9% на бренди, импортируемый из ЕС, включая коньяк из Франции.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 245
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3531
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 267
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1127
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1827
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3024
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1896
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6254
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3797
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3449
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5362

ЭТО ВАЖНО

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 245
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3531
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 267
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1127
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1827
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3024
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1896
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6254
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3797
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3449
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5362
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться