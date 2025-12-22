Умер автор хитов Крис Ри

Британский певец, автор хитов Driving Home for Christmas, On the Beach, The Road to Hell и Josephine Крис Ри умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его семью.

В заявлении говорится, что певец скончался «мирно в больнице… после непродолжительной болезни».

Крис Ри родился в 1951 году в Мидлсбро на северо-востоке Англии. Музыкой стал заниматься в юности, параллельно работая на фабрике мороженого отца. В возрасте 22 лет присоединился к группе Magdalene, затем — Beautiful Losers. Сольную карьеру исполнитель начал в 1974 году, выпустив дебютный сингл So Much Love.

В 1978 году за песню Fool Крис Ри получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель». С 1987 года шесть альбомов исполнителя вошли в десятку лучших в Великобритании, два из них достигли первой строчки. Всего певец выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз, поп, соул и софт-рок.