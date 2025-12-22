Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в реализации Акта об амнистии

В связи с реализацией Акта об амнистии омбудсмен посетила пенитенциарное учреждение № 4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции и пенитенциарное учреждение для несовершеннолетних.

Выступая с речью, омбудсмен Сабина Алиева заявила, что одним из направлений правовых реформ, заложенных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в области защиты прав и свобод человека, является гуманизация уголовной политики. Омбудсмен отметила, что эти реформы в настоящее время успешно продолжаются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также активно участвует в этой деятельности, подчеркнула, что важной составляющей этой политики в нашей республике является применение принципов гуманизма, милосердия и индивидуального подхода в уголовной политике.

Она отметила, что институты помилования и амнистии, выступая в качестве правовых механизмов этих принципов, способствуют укреплению воспитательного характера наказания и возвращению осужденных в общество в качестве исправившихся личностей.

Сабина Алиева поздравила лиц, подпадающих под действие Акта об амнистии, и членов их семей, подчеркнув важность интеграции и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, в общество, призвала их использовать созданные возможности.

В конце своего выступления омбудсмен еще раз выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за инициативу по объявлению амнистии. Затем омбудсмен Сабина Алиева дала интервью представителям СМИ.

По поручению уполномоченного сотрудники аппарата омбудсмена участвовали в реализации Акта об амнистии в других учреждениях пенитенциарной службы.

Отметим, что представленный президентом Азербайджанской Республики в Милли Меджлис Акт об амнистии, как ожидается, затронет в общей сложности более 20 000 человек. Из них более 5 000 заключенных будут освобождены из мест лишения свободы, более 3 000 осужденных к такому наказанию получат смягчение приговора, более 7 000 заключенных будут освобождены от ограничений свободы, около 4 000 заключенных будут освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных сроков, а также более 1 000 человек будут освобождены от уголовной ответственности.