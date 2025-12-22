USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Омбудсмен Сабина Алиева приняла участие в реализации Акта об амнистии

19:47 432

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в реализации Акта об амнистии, инициированного президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В связи с реализацией Акта об амнистии омбудсмен посетила пенитенциарное учреждение № 4 Пенитенциарной службы Министерства юстиции и пенитенциарное учреждение для несовершеннолетних.

Выступая с речью, омбудсмен Сабина Алиева заявила, что одним из направлений правовых реформ, заложенных общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в области защиты прав и свобод человека, является гуманизация уголовной политики. Омбудсмен отметила, что эти реформы в настоящее время успешно продолжаются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также активно участвует в этой деятельности, подчеркнула, что важной составляющей этой политики в нашей республике является применение принципов гуманизма, милосердия и индивидуального подхода в уголовной политике.

Она отметила, что институты помилования и амнистии, выступая в качестве правовых механизмов этих принципов, способствуют укреплению воспитательного характера наказания и возвращению осужденных в общество в качестве исправившихся личностей.

Сабина Алиева поздравила лиц, подпадающих под действие Акта об амнистии, и членов их семей, подчеркнув важность интеграции и социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, в общество, призвала их использовать созданные возможности.

В конце своего выступления омбудсмен еще раз выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за инициативу по объявлению амнистии. Затем омбудсмен Сабина Алиева дала интервью представителям СМИ.

По поручению уполномоченного сотрудники аппарата омбудсмена участвовали в реализации Акта об амнистии в других учреждениях пенитенциарной службы.

Отметим, что представленный президентом Азербайджанской Республики в Милли Меджлис Акт об амнистии, как ожидается, затронет в общей сложности более 20 000 человек. Из них более 5 000 заключенных будут освобождены из мест лишения свободы, более 3 000 осужденных к такому наказанию получат смягчение приговора, более 7 000 заключенных будут освобождены от ограничений свободы, около 4 000 заключенных будут освобождены от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных сроков, а также более 1 000 человек будут освобождены от уголовной ответственности.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 251
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3535
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 272
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1128
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1829
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3026
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1897
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6256
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3798
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3450
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5363

