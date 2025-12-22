USD 1.7000
EUR 1.9924
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Финны будут в резерве до 65 лет

20:00 651

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник подписал закон о повышении предельного возраста резервистов до 65 лет. Об этом сообщило финское Министерство обороны, пишут зарубежные СМИ.

Согласно закону, финские призывники будут принадлежать к резерву независимо от их воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет – то есть на 15 лет больше для рядового состава и на 5 лет - для младшего офицерского и офицерского состава.

Офицеры с воинским званием полковника, коммодора или выше подлежат военной службе без верхнего возрастного предела и продолжают принадлежать к резерву, пока они годны к службе.

«Благодаря этой реформе численность резерва увеличится на 125 тысяч призывников в течение пятилетнего переходного периода. В 2031 году общий размер резерва Финляндии составит примерно один миллион человек", – сказал финский министр обороны Антти Хяккянен.

В сообщении отмечается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года, а возрастной ценз в 65 лет будет применяться только к тем, кто подлежит военной службе на момент вступления закона в силу.

В начале декабря немецкий парламент одобрил законодательное изменение, которое обязывает всех 18-летних мужчин заполнять анкету о своей физической подготовке и готовности служить в армии. Для женщин анкета будет оставаться добровольной.

В прошлом году Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает формирование 150 тысяч активных резервистов до 2030 года.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 251
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3537
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 274
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1129
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1832
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3026
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1901
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6256
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3798
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3450
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5365

ЭТО ВАЖНО

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 251
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3537
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 274
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1129
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1832
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3026
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1901
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6256
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3798
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3450
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться