Ежедневные рейсы из Стамбула в Ереван

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) со следующего года начнет выполнять регулярные рейсы из Стамбула в Ереван. Об этом написал специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч в соцсети X.
Он отметил, что в направлении нормализации турецко-армянских отношений сделан еще один шаг.
По словам Кылыча, Turkish Airlines с 11 марта 2026 года начнет выполнять ежедневные регулярные рейсы по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул.
Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul-Erivan-İstanbul seferlerine başlıyor. pic.twitter.com/xqdrE5yJcJ— Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) December 22, 2025