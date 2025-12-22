USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Ежедневные рейсы из Стамбула в Ереван

с 2026 года
20:20 1093

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) со следующего года начнет выполнять регулярные рейсы из Стамбула в Ереван. Об этом написал специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч в соцсети X.

Он отметил, что в направлении нормализации турецко-армянских отношений сделан еще один шаг.

По словам Кылыча, Turkish Airlines с 11 марта 2026 года начнет выполнять ежедневные регулярные рейсы по маршруту Стамбул–Ереван–Стамбул.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 258
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан обновлено 20:14
20:14 3539
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 277
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1131
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1834
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол новость дополнена
18:41 3030
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1903
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6257
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3800
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3451
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5366

