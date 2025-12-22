USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

В Европе впервые за 40 лет проказа

20:31 1203

В Хорватии и Румынии впервые за 44 года выявили случаи заболевания проказой (лепрой). Об этом сообщает хорватский телеканал RTL Danas.

В Хорватии единичный случай подтвердился в Сплите. Как рассказал телеканалу руководитель службы эпидемиологии инфекционных заболеваний Хорватского института общественного здравоохранения Бернард Кайч, пациент с соответствующими симптомами поступил в местный эпидемиологический отдел около десяти дней назад. В Минздраве Хорватии позже уточнили, что заболевший является иностранным рабочим из Непала, который проживает в стране с семьей около двух лет. В настоящий момент мужчина проходит лечение, у контактировавших с ним людей инфекцию не выявили.

Накануне, 21 декабря, Министерство здравоохранения Румынии сообщило о выявлении двух случаев проказы на северо-западе страны. Пациентками стали две сестры-массажистки из Индонезии, работавшие в спа-центре. По данным властей, одна из них заразилась во время месячного визита к родственникам на Бали, проведя время со своей больной матерью, а позже передала заболевание сестре. После подтверждения диагноза работа спа-центра была временно приостановлена, а с клиентами установили связь для информирования. Министр здравоохранения Александр Рогобете вскоре заверил, что риска заражения для посетителей спа-центра нет. 

Проказа (болезнь Хансена) — хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, периферические нервы, слизистые оболочки и глаза. Как пояснил эпидемиолог Бернард Кайч, болезнь приводит, в том числе к потере чувствительности и слабости, но при своевременной диагностике полностью излечима курсом терапии продолжительностью от 6 до 12 месяцев.

Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
Кремль: Россия ценит результаты встречи Алиева и Путина
21:56 260
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
Пашинян благодарит Путина, о нюансах с американцами и железной дороге в Азербайджан
20:14 3541
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана
«Сабах» - зимний чемпион Азербайджана Оставили позади «Карабах»
21:44 278
Российская нефть все ниже
Российская нефть все ниже
20:45 1132
У Трампа еще есть шанс
У Трампа еще есть шанс считают американские сенаторы
19:19 1834
В команде Трампа раскол
В команде Трампа раскол
18:41 3033
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
Прокурор требует Аванесяну 18 лет
18:30 1903
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
Азербайджанский бензин обойдется армянам очень дешево
15:26 6259
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
Из России в Азербайджан можно будет попасть морским путем?
17:24 3800
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
Иллюзия прорыва: Россия раздувает «новое наступление» на севере Украины
17:21 3452
Получай, мигрант, гранату!
Получай, мигрант, гранату! Трамп устроил расправу
15:06 5367

